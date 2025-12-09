Menü Kapat
Fenerbahçe'de Becao kadro dışı: Soyunma odasında Tedesco ile tartıştı!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de şoke eden bir gelişme yaşandı. Karşılaşma sırasında kulübeden çıkamayan Rodrigo Becao, soyunma odasında Tedesco'ya isyan etti. İtalyan hoca da konuyu yönetim kuruluna aktardı ve alınan karar gereği Becao kadro dışı bırakıldı. İşte detaylar...

09.12.2025
09.12.2025
'de Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak hem ikinciliği Trabzonspor'a kaptıran hem de zirve yarışında ağır bir darbe alan 'de sular durulmuyor.

Fenerbahçe'de Becao kadro dışı: Soyunma odasında Tedesco ile tartıştı!

YILDIZ İSİM KADRO DIŞI

Sarı-lacivertli kulüpte, ve 'un ardından üçüncü bir şok kadro dışı kararı geldi: ! Kulüpten yapılan resmi duyuruda, "Profesyonel A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır" ifadeleri kullanılarak Brezilyalı stoperin takımdan uzaklaştırıldığı bildirildi.

Fenerbahçe'de Becao kadro dışı: Soyunma odasında Tedesco ile tartıştı!

TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEYEN AN

Becao, geçen sezon yaşadığı çapraz bağ sakatlığının ardından bir türlü eski formuna dönememiş, bu sezon sadece 23 Kasım'daki Rizespor maçında 7 dakika süre almıştı. Başakşehir mücadelesinde ise yedek kulübesinden dahi kalkamadı.

Fenerbahçe'de Becao kadro dışı: Soyunma odasında Tedesco ile tartıştı!

TEDESCO İLE TARTIŞTI

İddialara göre, maçın hemen ardından soyunma odasında gerginlik tavan yaptı. Becao'nun teknik direktör Domenico Tedesco ile sert bir tartışma yaşadığı ve "Ben yedek kalacak futbolcu değilim!" diyerek tepki gösterdiği öne sürüldü. Bu tartışma üzerine İtalyan hocanın konuyu derhal yönetim kuruluna taşıdığı ve bu olayın Brezilyalı savunmacının kadro dışı bırakılma sebebi olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de Becao kadro dışı: Soyunma odasında Tedesco ile tartıştı!

SOYUNMA ODASINDA BAŞKA GERGİNLİKLER DE YAŞANDI!

Yine gelen bilgilere göre, sadece Becao-Tedesco tartışması değil, soyunma odasında başka gerginlikler de yaşandı. Archie Brown, Levent Mercan ve Kerem Aktürkoğlu arasında da tansiyon yükseldi, ancak araya giren takım arkadaşları sayesinde ortam yatıştırıldı.

Fenerbahçe'de Becao kadro dışı: Soyunma odasında Tedesco ile tartıştı!

CENK TOSUN SESSİZLİĞİNİ BOZDU: "BEN AFFEDİLECEK BİR ŞEY YAPMADIM!"

Öte yandan, 12 Ekim'de İrfan Can Kahveci ile birlikte kadro dışı bırakılan golcü futbolcu Cenk Tosun, geleceğiyle ilgili ilk kez konuştu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan Tosun, "Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum. Ben ne yaptım ki kadro dışı bırakıldım! Ben affedilecek bir şey yapmadım ki! Geri çağrılmayı bekliyorum ve Fenerbahçe'de oynamak istiyorum" sözleriyle, kadro dışı kalma kararını kabullenmediğini ve takıma dönme arzusunu net bir şekilde dile getirdi.

Fenerbahçe'de Becao kadro dışı: Soyunma odasında Tedesco ile tartıştı!
