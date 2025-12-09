Fenerbahçe'de Becao kadro dışı: Soyunma odasında Tedesco ile tartıştı!

Süper Lig'de Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak hem ikinciliği Trabzonspor'a kaptıran hem de zirve yarışında ağır bir darbe alan Fenerbahçe'de sular durulmuyor.

YILDIZ İSİM KADRO DIŞI

Sarı-lacivertli kulüpte, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından üçüncü bir şok kadro dışı kararı geldi: Rodrigo Becao! Kulüpten yapılan resmi duyuruda, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır" ifadeleri kullanılarak Brezilyalı stoperin takımdan uzaklaştırıldığı bildirildi.

TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEYEN AN

Becao, geçen sezon yaşadığı çapraz bağ sakatlığının ardından bir türlü eski formuna dönememiş, bu sezon sadece 23 Kasım'daki Rizespor maçında 7 dakika süre almıştı. Başakşehir mücadelesinde ise yedek kulübesinden dahi kalkamadı.

TEDESCO İLE TARTIŞTI

İddialara göre, maçın hemen ardından soyunma odasında gerginlik tavan yaptı. Becao'nun teknik direktör Domenico Tedesco ile sert bir tartışma yaşadığı ve "Ben yedek kalacak futbolcu değilim!" diyerek tepki gösterdiği öne sürüldü. Bu tartışma üzerine İtalyan hocanın konuyu derhal yönetim kuruluna taşıdığı ve bu olayın Brezilyalı savunmacının kadro dışı bırakılma sebebi olduğu belirtildi.

SOYUNMA ODASINDA BAŞKA GERGİNLİKLER DE YAŞANDI!

Yine gelen bilgilere göre, sadece Becao-Tedesco tartışması değil, soyunma odasında başka gerginlikler de yaşandı. Archie Brown, Levent Mercan ve Kerem Aktürkoğlu arasında da tansiyon yükseldi, ancak araya giren takım arkadaşları sayesinde ortam yatıştırıldı.

CENK TOSUN SESSİZLİĞİNİ BOZDU: "BEN AFFEDİLECEK BİR ŞEY YAPMADIM!"

Öte yandan, 12 Ekim'de İrfan Can Kahveci ile birlikte kadro dışı bırakılan golcü futbolcu Cenk Tosun, geleceğiyle ilgili ilk kez konuştu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan Tosun, "Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum. Ben ne yaptım ki kadro dışı bırakıldım! Ben affedilecek bir şey yapmadım ki! Geri çağrılmayı bekliyorum ve Fenerbahçe'de oynamak istiyorum" sözleriyle, kadro dışı kalma kararını kabullenmediğini ve takıma dönme arzusunu net bir şekilde dile getirdi.