11°
Spor
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'ın bileti kesildi: Yeni kaleci Almanya'dan!

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a veda edilecekken, bir yandan da yeni kaleci adayı olarak Hertha Berlinli Burak Özkanlı belirlendi. Halihazırda İrfan Can Eğribayat'ı göndermeyi planlayan Fenerbahçe, ardından ise 18 yaşındaki Burak Özkanlı'yı kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'ın bileti kesildi: Yeni kaleci Almanya'dan!
Fenerbahçe'nin uzun zamandır takip ettiği Burak Özkanlı, İrfan Can Eğribayat sonrasındaki yeni eldiven olarak öne çıktı. Esasen ise Fenerbahçe yönetimi; 18 yaşındaki gurbetçi Burak Özkanlı'yı, İrfan Can Eğribayat ve Ederson sonrası için uzun vadeli bir hamle olarak tasarladı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'ın bileti kesildi: Yeni kaleci Almanya'dan!

FENERBAHÇE’DE EDERSON'UN ARDINDAN GENÇ KALECİ KRİTİĞİ

Ederson ile uzun soluklu bir kontrat imzalayan Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızın ardından kaleyi devralacak genç bir yetenek için de hızlıca planlamalara girişti. An itibarıyla sarı lacivertliler; sürpriz süreçte ilk olarak Hertha Berlin’de forma giyen 18 yaşındaki gurbetçi, Burak Özkanlı’yı transfer listesine ekledi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'ın bileti kesildi: Yeni kaleci Almanya'dan!

FENERBAHÇE’YE YABANCI KURALI İÇİN DE BÜYÜK AVANTAJ

Fenerbahçe’nin yeniden yerli kaleciye dönmesi, aynı zamanda sahadaki dizilimde de avantaj sağlayacak. Zira Süper Lig devi, şu anda kaleyi Ederson’a emanet etmesi sebebiyle ön bölgede yabancı oyuncu kullanamıyordu.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'ın bileti kesildi: Yeni kaleci Almanya'dan!

Sıkça Sorulan Sorular

HERTHA BERLIN BURAK ÖZKANLI'YI NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Alman ekibi, gurbetçi yeteneği altyapısında yetiştirmişti.
TGRT Haber
