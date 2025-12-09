Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan TFF'ye ültimatom: Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşmüşlerdi!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı, TFF ile yapılan özel görüşmenin ardından yine federasyona seslendi. Özellikle hakem sürecini gözeten yönetici, 'gerekirse sokaklara dökülürüz' dedi.

BEŞİKTAŞ'TA SERDAL ADALI'DAN DEĞİŞİM TALEBİ

"MHK başkanımızın kendisine de söyledim. 6 ay önce MHK başkanımız ile ne düşünüyorsam, bugün de onu düşünüyorum. İyi bir insan olabilir, iyi bir iş yapmaya çalışabilir ama altında çalışan ekibin hakim olduğunu düşünmüyorum. Özellikle VAR hakemleri konusunda... Hakem operasyonları ile ilgili, hakem eksilmesi var. Hakem eksilmesi varken takviye lazım. Daha önce de söyledim, bugün tekrar ettim. Saha içinde yerli hakemlerimizle devam etmeyi isteriz, güveniyoruz da ama özellikle üstüne basa basa, resmi talep mi dersiniz, ne dersiniz, ikinci yarıda yabancı VAR hakemi ile başlama isteğimizi ilettik. Kendileri de çok farklı düşünmüyor. Bugün federasyon başkanı da VAR'daki hataların telafisinin olmadığını söyledi. İlk yarı bitiyor, 2-3 maç kaldı. Bizim lehimize bir hata yapıldı mı, ben hatırlamıyorum. Onlar da hatırlamıyor. Ama maalesef hatalar Beşiktaş'ın aleyhine oluyor. Kabul edilebilir bir şey değil, sinir uçlarımızla oynuyorlar."

'SOKAKLARA DÖKÜLÜRÜZ' ÇIKIŞI

"Bir tane Beşiktaş'ın lehine hata söyleyin dedim, yok, hatırlamıyorum, onlar da hatırlamıyorlar. Herhalde Türkiye'de camianın, tüm camialar içerisinde hakkını en ciddi şekilde arayan biziz. Bundan yana içleri rahat olsun. İkinci yarıya yabancı VAR hakemi ile başlamak istediğimizi federasyona ilettik. Yabancı VAR'la hiçbir kulüp bu kadar şikayet etmedi. 170-180 hakemi görevden el çektirdiniz, ne yapacaksınız? Aklın yolu bir. Sokaklara dökülmemiz gerekirse onu da yaparız, onu da iyi biliriz."