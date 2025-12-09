Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan TFF'ye ültimatom: Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşmüşlerdi!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TFF ile özel bir görüşme gerçekleştirdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Esasen ise başkan Serdal Adalı, Beşiktaş adına hakem kritiğini gündeme taşıdı ve TFF'ye mesaj verdi.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan TFF'ye ültimatom: Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşmüşlerdi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 18:16

Beşiktaş'ta Serdal Adalı, TFF ile yapılan özel görüşmenin ardından yine federasyona seslendi. Özellikle hakem sürecini gözeten yönetici, 'gerekirse sokaklara dökülürüz' dedi.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan TFF'ye ültimatom: Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşmüşlerdi!

BEŞİKTAŞ'TA SERDAL ADALI'DAN DEĞİŞİM TALEBİ

"MHK başkanımızın kendisine de söyledim. 6 ay önce MHK başkanımız ile ne düşünüyorsam, bugün de onu düşünüyorum. İyi bir insan olabilir, iyi bir iş yapmaya çalışabilir ama altında çalışan ekibin hakim olduğunu düşünmüyorum. Özellikle VAR hakemleri konusunda... Hakem operasyonları ile ilgili, hakem eksilmesi var. Hakem eksilmesi varken takviye lazım. Daha önce de söyledim, bugün tekrar ettim. Saha içinde yerli hakemlerimizle devam etmeyi isteriz, güveniyoruz da ama özellikle üstüne basa basa, resmi talep mi dersiniz, ne dersiniz, ikinci yarıda yabancı VAR hakemi ile başlama isteğimizi ilettik. Kendileri de çok farklı düşünmüyor. Bugün federasyon başkanı da VAR'daki hataların telafisinin olmadığını söyledi. İlk yarı bitiyor, 2-3 maç kaldı. Bizim lehimize bir hata yapıldı mı, ben hatırlamıyorum. Onlar da hatırlamıyor. Ama maalesef hatalar Beşiktaş'ın aleyhine oluyor. Kabul edilebilir bir şey değil, sinir uçlarımızla oynuyorlar."

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan TFF'ye ültimatom: Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşmüşlerdi!

'SOKAKLARA DÖKÜLÜRÜZ' ÇIKIŞI

"Bir tane Beşiktaş'ın lehine hata söyleyin dedim, yok, hatırlamıyorum, onlar da hatırlamıyorlar. Herhalde Türkiye'de camianın, tüm camialar içerisinde hakkını en ciddi şekilde arayan biziz. Bundan yana içleri rahat olsun. İkinci yarıya yabancı VAR hakemi ile başlamak istediğimizi federasyona ilettik. Yabancı VAR'la hiçbir kulüp bu kadar şikayet etmedi. 170-180 hakemi görevden el çektirdiniz, ne yapacaksınız? Aklın yolu bir. Sokaklara dökülmemiz gerekirse onu da yaparız, onu da iyi biliriz."

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan TFF'ye ültimatom: Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşmüşlerdi!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'A EN SON HANGİ HATALAR YAPILMIŞTI?
Beşiktaş ve Gaziantep FK arasındaki maçta, siyah beyazlıların yediği ilk goldeki ofsayt dikkate alınmamış ve bir de penaltı pozisyonu VAR'a taşınmamıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emre Can Süper Lig yolunda: Transferde dev hamle!
Fenerbahçe'de Becao kadro dışı: Soyunma odasında Tedesco ile tartıştı!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
