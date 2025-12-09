Menü Kapat
11°
Spor
Editor
Editor
 Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın 'Sergen Yalçın' bahanesi!

Beşiktaş'taki Sergen Yalçın ve Rafa Silva süreciyle ilgili Portekiz'den olay bir iddia geldi. Beşiktaş'taki Rafa Silva krizini gündeme taşıyan Record, Sergen Yalçın'ın sadece bir bahane olduğunu belirtti.

KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
09.12.2025
22:15
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
22:19

Beşiktaş'ta Rafa Silva; Sergen Yalçın tarafından hala kadroya dahil edilmezken, Portekiz basını ise çarpıcı bir detayı duyurdu. Habere göre Rafa Silva, her halükârda Beşiktaş'tan ayrılmak için 'Sergen Yalçın bahanesini' öne sürdü.

BEŞİKTAŞ'TA RAFA SILVA'NIN 'SERGEN YALÇIN' BAHANESİ!

Rafa Silva'nin Benfica'ya dönmek için Sergen Yalçın'ı planlı şekilde bahane ettiğini belirten Portekiz basını, tüm kriz sürecini tamamen yıldız oyuncunun kötü niyeti üzerinden okudu ve sorunun Beşiktaş yönetimiyle alakalı olmadığını duyurdu! Esasen ise Record'a göre Rafa Silva, Sergen Yalçın'dan bağımsız olarak Benfica'ya dönmeyi istiyor ve tüm kriz de bu düşünceden ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın 'Sergen Yalçın' bahanesi!

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'IN RAFA SILVA AÇIKLAMALARI TARTIŞILMIŞTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rafa Silva problemine dair net bir açıklama yapmış ve yıldız hücumcunun hiçbir şekilde kendisiyle iletişim kurmadığını söylemişti. Ayrıca da Portekizli oyuncu, o dönemde sadece başkan Serdal Adalı ile görüşmelerde bulunmuş ve Sergen Yalçın'dan da 'kariyerim boyuncu hiçbir futbolcuya bu kadar sabretmedim' itirafı gelmişti.

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın 'Sergen Yalçın' bahanesi!

RAFA SILVA'NIN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş formasıyla toplamda 65 maça çıkan Rafa Silva, 23 gol ile 16 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ RAFA SILVA'YI NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Yıldız hücumcu, Benfica'dan ayrılmış ve imza parasıyla birlikte Beşiktaş'a transfer olmuştu.
