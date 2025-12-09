Menü Kapat
11°
Berke Özer'den milli takım kritiği: Türkiye'nin en iyi kalecilerini belirledi!

Berke Özer'den kariyerine dair önemli açıklamalar geldi. Halihazırda Fransa'da iyi performanslar gösteren Berke Özer, A Milli Takım özelinde de Vincenzo Montella sürecinin perde arkasını anlattı.

Berke Özer'den milli takım kritiği: Türkiye'nin en iyi kalecilerini belirledi!
Lille'de kendini ispatlayan ve Fransa'da sık sık manşetlerde yer alan Berke Özer, hem kariyerini hem de merak edilenleri Bein Sports'a anlattı. A Milli Takım'daki anlaşmazlığa da değinen Berke Özer, yaşananların bu noktaya gelmeden de çözülebileceğini belirtti.

BERKE ÖZER'DEN FRANSA'DAKİ GÜNLERİNE DAİR

"Her şey yolunda. Özellikle son bir aydır takım ve bireysel performansım ile birlikte çok daha keyifli bir ortam var. Dördüncü aya girdik, alışma sürecini tamamladığımı düşünüyorum. Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu. Her geçen gün de daha da alışıp daha fazla keyif alıyorum futboldan. Kolay olmadı özellikle İstanbul'dan ayrılmak. Orada alıştığımız bir hayat var ama bu kararı vermem gerekiyordu. Özellikle ilk 2-3 ay zorlandım. Yalnız kaldım. O süreçte mentâl anlamda yorulduğum bir süreçti ama pes etmeden devam ettim. İyi ki böyle bir karar vermişim. Hem kulüpte hem de şehirde çok mutluyum. Burada olmaktan keyif aldığım bir ortam var."

Berke Özer'den milli takım kritiği: Türkiye'nin en iyi kalecilerini belirledi!

ARDA TURAN SÖZLERİ

"Eğer bana üç sene önce sorsanız, düşünemezdim. O kadar söyleyeyim. Bugün geldiğimiz yere şükrediyorum. Emekler verdik, fedakârlıklar yaptık. Eyüpspor'da güzel zamanlar geçirdim, güzel başarılar yakaladık. Gerçekten çok başarılı performans sergiledik. Yazın böyle bir durum olduğunda çok heyecanlandım. Kendim olarak da çok uğraştım. Bugün de burada olduğum için çok mutluyum. Arda Turan ile çalışmasam burada olabilir miydim, sanmıyorum. Benim üzerimde çok büyük emeği var. Saha içinde ve saha dışında çok ilgilendi benimle. Arda Turan, Türk futbolunda çok büyük işler yapabilecek muhteşem bir teknik direktör. 10-15 günde bir konuşuyoruz. Çok zor bir iş yapıyor. Ukrayna Ligi'ne gitmek, yeni bir savaşın, maceranın içine girebilmek çok büyük bir karardı. İnşallah şampiyon da olacaklar. 10-15 gün önce beraberlik. Çok zor şartlarda çalışıyorlar. Kolay değil ama bahane olarak anlatmıyor ve sahip çıkıyor. Belki o da zorlanıyor ama etrafına yaydığı enerji, her zaman güçlü durması... Bunu çok iyi bir şekilde yaptığını düşünüyorum."

Berke Özer'den milli takım kritiği: Türkiye'nin en iyi kalecilerini belirledi!

FRANSA'YA TRANSFER SÜRECİ

"Birçok haberler çıktı. Birçok tepki, yorumlar aldım. İşin gerçek boyutunda benim yaptığım bir şey yoktu. Sadece performans sergiledim. Kulüp açısından bilmiyorum ama bana gelen bir şey olmadı, benim görüştüğüm kulüp olmadı. Sezonu bitirdiğimizde de yurt dışından belirli kulüplerle görüşmelerimiz oldu. Eyüpspor bırakmak istemediğini söyledi. Eyüpspor'la da çok farklı bir ilişkimiz var. Kendi kulübüm gibi, her zaman onların yanındayım, onlar benim yanımda. Beni bırakmak istemediklerini söylediler. Ben de oturdum ve düşündüm. Çok mutluydum kulübümde. İyi bir teklif gelene kadar bekledim. Neredeyse son gündü, böyle bir görüşme oldu. Burası herkesin hayali, çok büyük bir kulüp. Böyle bir teklif geldiğinde ben direkt başkanla konuştum. Biraz zorladı bizi. Olmama durumuna geldiği dönemler oldu. Her iki tarafın da mutlu olacağı şekilde böyle bir transfer gerçekleşti."

Berke Özer'den milli takım kritiği: Türkiye'nin en iyi kalecilerini belirledi!

LILLE'DE OYNAYAN BURAK YILMAZ, ZEKİ ÇELİK VE YUSUF YAZICI'YA ÖVGÜ

"Daha çok kulüp içerisinde çok sevilen insanlar. Belki de benim buraya transfer olmamı, onların performansları sağladı. Bizleri en iyi şekilde temsil ettiler. Kulüp içerisinde çok seviliyorlar. Kulüp içerisinde çok anlattılar onları. Gün geçtikçe inşallah biz de onlar gibi olabiliriz burada. Öte yandan Fransızca dünyanın en zor dili. Elimden geldiği kadar konuşmaya çalışıyorum. Bazen hocalarımla Fransızca konuşmaya çalışıyorum. Çabalıyorum öğrenmek için. Hayatınızın her noktasına dokunabilecek bir şey."

Berke Özer'den milli takım kritiği: Türkiye'nin en iyi kalecilerini belirledi!

HAYAL KURMAK ESKİDE KALDI

"2-3 sene önceki kafa yapım ile şu anda çok büyük fark var. Fenerbahçe'den sonra bu konuda geliştim. Şu andaki kafam ile o dönemde olsam, farklı olabilirdi. Mental anlamda daha güçlü kalmaya çalışıyorum. Fenerbahçe gibi bir camiada oynamak kolay değil. Kötü oynadığınızda eleştirilerin olması normal ama şu an böyle düşünüyorum. O zaman futbolu bırakmayı bile düşündüm. Doğduğum günden beri Fenerbahçeliyim onun da duygusal baskısı oluyor. 3-4 ay evden çıkmadığım dönemler olmuştu. Daha güçlü kalabilirdim. Şu an dönüp baktığımda o günleri yaşadığım için bugün bu noktadayım. Hayal kurmayı bıraktım. Olduğum konumdan keyif alıp sahip olduğumla yetinmeyi öğrendim. Beklentiler ve hayaller... Başaramadığınızda sizi sarsabiliyor. Büyük şeyler istiyor muyum? Elimdekiler bana yetiyor. Sahaya çıktığımda elimden geleni yapıyorum."

Berke Özer'den milli takım kritiği: Türkiye'nin en iyi kalecilerini belirledi!

MİLLİ TAKIM VE YAŞANAN KRİZ HAKKINDA

"Böyle bir şeyin içinde olmak üzücü, oraya karşı cevap vermek haddime değil. Milli takım çok başka bir yer. Benim yapmış olduğum bir hata var. Bedelini ödemediğim bir şey yok. Sonrasında yapılan bir açıklama var kabul etmeyeceğim bir açıklama. Milli takıma kırgınlığım yok ama tüm yaş kategorilerinde forma giydim, kim benim hakkımda kötü bir şey söylemiş? Yapılan açıklama beni çok üzdü. Birçok olay oldu, hangisinden sonra böyle bir açıklama yapıldı? Fransa'da da birçok yerde haber çıktı, burada da beni zora sokan bir açıklamaydı. Her zaman başarılı olmasını istiyorum milli takımın. Büyüklerimizden önce beni aramalarını ve kendi içimizde halletmeyi isterdim. Ben de hatamı anlayıp özür dileyip konuşabilirdim. Çok güzel bir fikstür çektik umarım başarılı oluruz. Farklı bir ülkede ismimi kabullendirmeye çalışırken, kendi ülkemde değersiz bırakıldım. Bunu hissettiğim için böyle bir tepki verdim. Belki şu anki psikolojimle yapmazdım ama o gün yaptığım şeyi o günün şartlarında yine yapardım. Ama bunu yapmadan önce kapı kapı dolaştım. Önce Mert abiye gittim. Oradaki kaleciler benden kat kat iyi. Önce Mert abiye gidip 'beni yanlış anlama abi ama kendimi değersiz hissedip bu kararı aldım' dedim. Uğurcan abiye gittim, Altay'la konuştum, hepsi bana destek oldular, böyle bir şeyin doğru olmadığını söylediler ama benim kararımdı. Montella ile konuştum, her zaman da benimle iletişimdeydi. Bugün de kendisiyle ilgili kötü bir şey düşünmüyorum. O gün almış olduğum karar psikolojimle ilgiliydi. Böyle sert bir açıklama beni çok üzdü. Kavga tartışma yoktu."

Berke Özer'den milli takım kritiği: Türkiye'nin en iyi kalecilerini belirledi!

Sıkça Sorulan Sorular

LILLE BERKE ÖZER TRANSFERİ İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Fransız temsilcisi, 4.5 milyon Euroluk yatırım gerçekleştirmişti.
