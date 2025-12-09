Troy Parrott'tan Fenerbahçe kararı!

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki hedeflerinden olan Troy Parrott, son dönemdeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Esasen ise İrlandalı golcü, kariyerinde yeni rota olarak İngiltere'yi belirledi.

TROY PARROTT FİKİR DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe'nin ilk temaslarında olumlu dönüş yapan Troy Parrott, şimdi ise fikir değiştirdi ve Premier Lig'e transfer olmaya karar verdi. Halihazırda hem AZ Alkmaar'da hem de İrlanda Milli Takımı'nda özel performanslar gösteren 23 yaşındaki forvet, Süper Lig ihtimalini ikinci sıraya aldı.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER HAMLESİ TROY PARROTT, İRLANDA'YI DÜNYA KUPASI YOLUNDA TUTMUŞTU

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Macaristan'a konuk olan İrlanda; kazanmaya mecburken, ev sahibine ise beraberlik yetiyordu. Maçın son 15 dakikasına dezavantajlı skorla giren yeşil beyazlılarda, Troy Parrott hat-trick yapmış ve son dakika golüyle İrlanda'yı play-off aşamasına taşımıştı.

TROY PARROTT'UN PERFORMANSI

AZ Alkmaar ile bu sezon 19 maça çıkan 23 yaşındaki İrlandalı, 15 gol ile 3 asistlik çok özel bir katkı sağlamış ve dikkatleri üzerine çekmişti.