Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Troy Parrott'tan Fenerbahçe kararı!

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Troy Parrott'tan sürpriz bir karar geldi. Fenerbahçe'nin bir süredir takip ettiği Troy Parrott, transferdeki önceliğini değiştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Troy Parrott'tan Fenerbahçe kararı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 21:50
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 21:50

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki hedeflerinden olan Troy Parrott, son dönemdeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Esasen ise İrlandalı golcü, kariyerinde yeni rota olarak İngiltere'yi belirledi.

TROY PARROTT FİKİR DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe'nin ilk temaslarında olumlu dönüş yapan Troy Parrott, şimdi ise fikir değiştirdi ve Premier Lig'e transfer olmaya karar verdi. Halihazırda hem AZ Alkmaar'da hem de İrlanda Milli Takımı'nda özel performanslar gösteren 23 yaşındaki forvet, Süper Lig ihtimalini ikinci sıraya aldı.

Troy Parrott'tan Fenerbahçe kararı!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER HAMLESİ TROY PARROTT, İRLANDA'YI DÜNYA KUPASI YOLUNDA TUTMUŞTU

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Macaristan'a konuk olan İrlanda; kazanmaya mecburken, ev sahibine ise beraberlik yetiyordu. Maçın son 15 dakikasına dezavantajlı skorla giren yeşil beyazlılarda, Troy Parrott hat-trick yapmış ve son dakika golüyle İrlanda'yı play-off aşamasına taşımıştı.

Troy Parrott'tan Fenerbahçe kararı!

TROY PARROTT'UN PERFORMANSI

AZ Alkmaar ile bu sezon 19 maça çıkan 23 yaşındaki İrlandalı, 15 gol ile 3 asistlik çok özel bir katkı sağlamış ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

İRLANDALI GOLCÜNÜN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Troy Parrott'un, AZ Alkmaar ile 2029 yazına kadar kontratı bulunuyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'ın bileti kesildi: Yeni kaleci Almanya'dan!
Berke Özer'den milli takım kritiği: Türkiye'nin en iyi kalecilerini belirledi!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.