Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Real Madrid'de iki sürpriz aday: Xabi Alonso'nun zor günleri!

Real Madrid'de Xabi Alonso'nun performansı tartışılırken, İspanyol basınından da flaş iddialar geldi. An itibarıyla Zinedine Zidane ve Jürgen Klopp, Real Madrid'in yeni teknik direktör adayları olarak duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Real Madrid'de iki sürpriz aday: Xabi Alonso'nun zor günleri!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
10.12.2025
saat ikonu 00:16
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
saat ikonu 00:16

Zinedine Zidane ve Jürgen Klopp için Real Madrid kritiği başladı. Esasen ise İspanyol devinin; Xabi Alonso özelinde sürpriz bir karar alması halinde, Zinedine Zidane ve Jürgen Klopp ikilisinden birinin takımın başına geçeceği öne sürüldü.

Real Madrid'de iki sürpriz aday: Xabi Alonso'nun zor günleri!

REAL MADRID'DE TOPLANTI

Real Madrid’in pazar gecesi yaşadığı mağlubiyet, iki kırmızı kart ve tribünlerdeki öfkeyle birleşince kulüp yönetiminde alarm zilleri çaldı! Son beş La Liga maçında olası 15 puanın yalnızca 6’sını toplayan Kral'ın Takımı; ekim sonunda Barcelona’yı yenip liderliği beş puan farkla ele geçirmişken, şimdi ise ezeli rakibinin dört puan gerisine düşmüş durumda.

Real Madrid'de iki sürpriz aday: Xabi Alonso'nun zor günleri!

XABI ALONSO İÇİN SON ŞANSLAR

Genç çalıştırıcının birkaç maçta daha takılması halinde, Real Madrid'de Zinedine Zidane ve Jürgen Klopp sürecinin başlaması bekleniyor.

Real Madrid'de iki sürpriz aday: Xabi Alonso'nun zor günleri!

Sıkça Sorulan Sorular

İSPANYOL HOCANIN REAL MADRID PERFORMANSI NE DURUMDA?
Xabi Alonso, şu ana kadar 27 mücadelede yer almış ve maç başına 2.26 puan ortalaması tutturmuştu.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da İtalyan yıldıza veda: 10 milyon Euroluk transfer!
Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın 'Sergen Yalçın' bahanesi!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.