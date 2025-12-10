Real Madrid'de iki sürpriz aday: Xabi Alonso'nun zor günleri!

Zinedine Zidane ve Jürgen Klopp için Real Madrid kritiği başladı. Esasen ise İspanyol devinin; Xabi Alonso özelinde sürpriz bir karar alması halinde, Zinedine Zidane ve Jürgen Klopp ikilisinden birinin takımın başına geçeceği öne sürüldü.

REAL MADRID'DE TOPLANTI

Real Madrid’in pazar gecesi yaşadığı mağlubiyet, iki kırmızı kart ve tribünlerdeki öfkeyle birleşince kulüp yönetiminde alarm zilleri çaldı! Son beş La Liga maçında olası 15 puanın yalnızca 6’sını toplayan Kral'ın Takımı; ekim sonunda Barcelona’yı yenip liderliği beş puan farkla ele geçirmişken, şimdi ise ezeli rakibinin dört puan gerisine düşmüş durumda.

XABI ALONSO İÇİN SON ŞANSLAR

Genç çalıştırıcının birkaç maçta daha takılması halinde, Real Madrid'de Zinedine Zidane ve Jürgen Klopp sürecinin başlaması bekleniyor.