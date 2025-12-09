Yolcular paniğe kapıldı! Zonguldak'ta otobüs alevlere teslim oldu

Zonguldak Kozlu'da yolcuların bulunduğu özel halk otobüsü alevlere teslim oldu. Yolcular hızla tahliye edilerek bir facia önlenirken otobüsteki yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Kozlu Belediyesi adına işlettiği 67 HO 8031 plakalı özel halk otobüsünden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Araçtan çıkan dumanları fark eden sürücü, halk otobüsünü durdurarak yolcuların tahliyesini sağladı. Paniğe kapılan yolcular başka bir halk otobüsü ile olay yerinden uzaklaştırılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangını söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılırken yangın anı amatör kameraya yansıdı. Yangının söndürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü.