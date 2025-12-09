Bakırköy'de fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

İstanbul Bakırköy'de, saat 13.30 sıralarında bir fabrikada yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etiket üretimi yapan bir fabrika olduğu ve depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı belirtildi. Dumanların yükseldiğini gören fabrika çalışanları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Olayda, can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.