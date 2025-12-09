Bornova, Bölge, Sanayi metro kapalı mı, neden? 9 Aralık İzmir metro yangın mı çıktı?

İzmir Metro'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Bornova, Bölge ve Sanayi metro istasyonlarında seferler durduruldu. Metroyu kullanacak olan vatandaşlar tarafından İzmir Bornova, Sanayi, Bölge metro kapalı mı, neden sorularının cevapları araştırılmaya başladı.

İZMİR BORNOVA, SANAYİ, BÖLGE METRO KAPALI MI 9 ARALIK?

İzmir Metro tarafından yapılan açıklamaya göre bugün Sanayi, Bölge ve Bornova istasyonlarında seferler durduruldu. Sanayi-Evka 3 istasyonları arasında ulaşımın ESHOT desteği ile gerçekleştiği belirtildi.

İZMİR BORNOVA, SANAYİ, BÖLGE METRO NEDEN KAPALI?

Bornova, Sanayi ve Bölge metro durakları açıklanan bilgilere göre enerji sağlayıcı ve taşıyıcı ekipmanda yaşanan teknik arıza sebebiyle durduruldu. İzmir Metro tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"İzmir Metro Bornova İstasyonu’nda, hatta enerji sağlayıcı ve taşıyıcı ekipmanda yaşanan teknik arıza sebebiyle seferlerimiz Narlıdere Kaymakamlık-Sanayi istasyonları arasında gecikmeli olarak devam etmekte, Sanayi-Evka 3 istasyonları arasında ulaşım ESHOT desteği ile sağlanmaktadır. Ekiplerimiz, arızaya ivedilikle müdahale etmiş bulunmaktadır. Arızanın giderilmesiyle birlikte seferlerimizin normale dönmesi için çalışmalarımız sürdürülmektedir."

İZMİR METRO YANGIN MI ÇIKTI?

Bornova metro istasyonunda yaşanan enerji sağlayıcı ve taşıyıcı ekipman arızası nedeniyle dumanların yükseldiği görüldü. Ekiplerin durumu kontrol altına aldığı ve arızanın giderilmesi için çalışmaları sürdürdüğü belirtildi.