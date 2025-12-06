Altın için rekor hedef! Tuna Kaya gram altın için kritik tarihleri açıkladı!

Uzmanlar altın için yeni ralli hedefi veriyor. Gümüş için ise şampiyonluk tahtı garantilendi. Ekonomist Tuna Kaya, Youtube kanalında yaptığı yayında altın ve gümüş yatırımcıları için kritik bilgiler paylaştı. Bu hafta iki kritik rakamın açıklanacağını söyleyen Kaya, yatırımcılar için kritik eşikleri tek tek işaretledi.

