Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Altın için rekor hedef! Tuna Kaya gram altın için kritik tarihleri açıkladı!

Aralık 06, 2025 17:20
1
altın gümüş

Uzmanlar altın için yeni ralli hedefi veriyor. Gümüş için ise şampiyonluk tahtı garantilendi. Ekonomist Tuna Kaya, Youtube kanalında yaptığı yayında altın ve gümüş yatırımcıları için kritik bilgiler paylaştı. Bu hafta iki kritik rakamın açıklanacağını söyleyen Kaya, yatırımcılar için kritik eşikleri tek tek işaretledi.
 

2
altın

Kaya, "Aralık ayında bizi bekleyen iki tane kritik iki tarih önemli olgu var. Birincisi 10 Aralık’ta Fed faiz kararı… Diğeri ise hemen ertesi günü 11 Aralık’ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı var" dedi. Fed kararının dolar endeksini, ABD tahvillerini, altın ve gümüşü, ABD hisse senetlerinde noel rallisinin devam edip etmeyeceğini ve kripto varlıkları etkileyeceğini belirtti.
 

3
merkez bankası

TCMB kararına ilişkin olarak ise, "Son enflasyon verisi düşük geldi. Merkez Bankası beklenti genel anlamda 100 baz indirimdi. 200 baz ve üzeri bir indirim yapar mı? Bu karar 2026 yılında enflasyon ve döviz üzerinde de etkili olacak" dedi.

 

4
TETHER ALTIN TOPLUYOR

TETHER ALTIN TOPLUYOR

Tuna Kaya, altın tarafındaki kurumsal talebe dikkat çekerek "Arkadaşlar altını sadece Merkez Bankası almıyor. Özellikle altın destekli fonlarda önemli bir giriş var. Ve bunun yanında Tether yani dijital dolar dünyada merkez bankalarından sonra en fazla altın alan kuruluş ve 30. sırada yer alıyor. Tether’ın toplam altın varlığı 116 tona ulaşmış ve Tether altın topluyor”
 

5
altın

Bu durumun altında yükselişin devamını desteklediğini belirten Kaya, "Tether’ın altın alması elbette burada kurumsal talebin de altına yönelik yüksek olduğunu gösteriyor" dedi.
 

6
Altında kritik eşikler

ALTINDA KRİTİK EŞİKLER

Kaya, altındaki seviyeleri şöyle sıraladı: "Altında kritik eşiğimiz demiştik ki 4151. Burası aşılırsa altının önü açık… Ancak 4151’i aşağı doğru kırmadı. Altında güç devam ediyor"
 

7
altın

4250 doların önemine vurgu yapan Kaya, "Altın 4250’nin üzerine çıktıktan sonra önceki zirve 4380’in hiçbir önemi yok ve altın gözünü 4500 dolar seviyesine dikmiş olacak" ifadesini kullandı.
 

8
Altın bir düşer, iki çıkar

ALTIN BİR DÜŞER, İKİ ÇIKAR

Altını destekleyen unsurları anlatan Kaya "Merkez bankalarının 2023’ten beri hızlı alımı söz konusu, kurumsal alımlar söz konusu, ETF’ler söz konusu ve bunun yanında altını destekleyen en önemli faktör jeopolitik riskler… Altın bir düşer, 2 çıkar. Bu yönüyle de altında her düşüş alım fırsatı olarak kullanılmalı" dedi.
 

9
Gram altında hedef: 6000 TL – 6360 TL

GRAM ALTINDA HEDEF: 6000 TL – 6360 TL

Kaya, dolar/TL’nin stabil hareketinin gram altın için destekleyici olduğunu belirterek "Burada da artık 6.000’li seviyeler ilk hedefimiz olacak. 6.000’den sonra da bizi 6.360 seviyesi bekliyor" diyerek altın yatırımcısını uyardı.
 

10
Gümüşte tarihi döngü: 153 dolar mümkün

GÜMÜŞTE TARİHİ DÖNGÜ: 153 DOLAR MÜMKÜN

Altın–gümüş rasyosunun 74 seviyesini kırmasının önemli olduğunu belirten Kaya, "74 altında kalan rasiyo bizi 62 seviyesine götürecek. Daha da aşağıda tarihsel dip bölgesi olan 30’lu seviyeler bulunuyor" diyerek gümüşün yükselişine dikkat çekti.
 

11
gümüş

Gümüşün geçmiş döngülerine değinen Kaya, "1980’li yıllarda… gümüş 3.69 dolardan 48 dolara gitti ve %1200 arttı. 2011 yılında da 4.14 dolardan 50 dolara gitti, yine %1200… Bu döngüde de gümüş 11.63 dolar seviyesinden dönmüştü. %1200 yükselirse bizi 153 dolar seviyesine götürecek"
 

12

ALTIN VE GÜMÜŞÜ SIKI TUTUN

Kaya "Bu ölçekte elinde gümüşü ve altını olanlar altın ve gümüşünü tutsunlar. Yeni alım için düşüşleri kademeli alım fırsatı olarak kullansınlar. Gümüşümüzü ve altınımızı satmıyoruz, sıkı sıkı sarılıyoruz" diyerek yatırımcılara seslendi.

13
Gram gümüşte hedefler: 83 – 89 – 99 TL

GRAM GÜMÜŞTE HEDEFLER: 83 – 89 – 99 TL

Teknik seviyelere de değinen Kaya, "77.82 TL’yi açtık. Önümüzde 83 var, 89 var, 99 TL’lik seviyeler var… 77.24 seviyesi ekleme yapılabilecek ilk bölge. 73.50 gelirse çok önemli bir alım fırsatı oluşturacak" diyerek sözlerini noktaladı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.