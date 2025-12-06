Altın için rekor hedef! Tuna Kaya gram altın için kritik tarihleri açıkladı!

Kategoriler
Uzmanlar altın için yeni ralli hedefi veriyor. Gümüş için ise şampiyonluk tahtı garantilendi. Ekonomist Tuna Kaya, Youtube kanalında yaptığı yayında altın ve gümüş yatırımcıları için kritik bilgiler paylaştı. Bu hafta iki kritik rakamın açıklanacağını söyleyen Kaya, yatırımcılar için kritik eşikleri tek tek işaretledi.
Kaya, "Aralık ayında bizi bekleyen iki tane kritik iki tarih önemli olgu var. Birincisi 10 Aralık’ta Fed faiz kararı… Diğeri ise hemen ertesi günü 11 Aralık’ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı var" dedi. Fed kararının dolar endeksini, ABD tahvillerini, altın ve gümüşü, ABD hisse senetlerinde noel rallisinin devam edip etmeyeceğini ve kripto varlıkları etkileyeceğini belirtti.
TCMB kararına ilişkin olarak ise, "Son enflasyon verisi düşük geldi. Merkez Bankası beklenti genel anlamda 100 baz indirimdi. 200 baz ve üzeri bir indirim yapar mı? Bu karar 2026 yılında enflasyon ve döviz üzerinde de etkili olacak" dedi.
Tuna Kaya, altın tarafındaki kurumsal talebe dikkat çekerek "Arkadaşlar altını sadece Merkez Bankası almıyor. Özellikle altın destekli fonlarda önemli bir giriş var. Ve bunun yanında Tether yani dijital dolar dünyada merkez bankalarından sonra en fazla altın alan kuruluş ve 30. sırada yer alıyor. Tether’ın toplam altın varlığı 116 tona ulaşmış ve Tether altın topluyor”
Bu durumun altında yükselişin devamını desteklediğini belirten Kaya, "Tether’ın altın alması elbette burada kurumsal talebin de altına yönelik yüksek olduğunu gösteriyor" dedi.
Kaya, altındaki seviyeleri şöyle sıraladı: "Altında kritik eşiğimiz demiştik ki 4151. Burası aşılırsa altının önü açık… Ancak 4151’i aşağı doğru kırmadı. Altında güç devam ediyor"
4250 doların önemine vurgu yapan Kaya, "Altın 4250’nin üzerine çıktıktan sonra önceki zirve 4380’in hiçbir önemi yok ve altın gözünü 4500 dolar seviyesine dikmiş olacak" ifadesini kullandı.
Altını destekleyen unsurları anlatan Kaya "Merkez bankalarının 2023’ten beri hızlı alımı söz konusu, kurumsal alımlar söz konusu, ETF’ler söz konusu ve bunun yanında altını destekleyen en önemli faktör jeopolitik riskler… Altın bir düşer, 2 çıkar. Bu yönüyle de altında her düşüş alım fırsatı olarak kullanılmalı" dedi.
Kaya, dolar/TL’nin stabil hareketinin gram altın için destekleyici olduğunu belirterek "Burada da artık 6.000’li seviyeler ilk hedefimiz olacak. 6.000’den sonra da bizi 6.360 seviyesi bekliyor" diyerek altın yatırımcısını uyardı.
Altın–gümüş rasyosunun 74 seviyesini kırmasının önemli olduğunu belirten Kaya, "74 altında kalan rasiyo bizi 62 seviyesine götürecek. Daha da aşağıda tarihsel dip bölgesi olan 30’lu seviyeler bulunuyor" diyerek gümüşün yükselişine dikkat çekti.
Gümüşün geçmiş döngülerine değinen Kaya, "1980’li yıllarda… gümüş 3.69 dolardan 48 dolara gitti ve %1200 arttı. 2011 yılında da 4.14 dolardan 50 dolara gitti, yine %1200… Bu döngüde de gümüş 11.63 dolar seviyesinden dönmüştü. %1200 yükselirse bizi 153 dolar seviyesine götürecek"
Kaya "Bu ölçekte elinde gümüşü ve altını olanlar altın ve gümüşünü tutsunlar. Yeni alım için düşüşleri kademeli alım fırsatı olarak kullansınlar. Gümüşümüzü ve altınımızı satmıyoruz, sıkı sıkı sarılıyoruz" diyerek yatırımcılara seslendi.
Teknik seviyelere de değinen Kaya, "77.82 TL’yi açtık. Önümüzde 83 var, 89 var, 99 TL’lik seviyeler var… 77.24 seviyesi ekleme yapılabilecek ilk bölge. 73.50 gelirse çok önemli bir alım fırsatı oluşturacak" diyerek sözlerini noktaladı.