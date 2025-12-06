Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

İngiltere'de kraliyet tacına muhallebili saldırı

İngiltere'deki Take Back Power grubu üyeleri, Londra Kulesi'ndeki kraliyet tacının cam muhafazalarına muhallebi fırlatarak protesto yaptı. Grub, aşırı zenginlerden daha fazla vergi alınmasını ve bir halk meclisi kurulmasını talep ediyor.

İngiltere'de kraliyet tacına muhallebili saldırı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.12.2025
16:51
|
GÜNCELLEME:
06.12.2025
16:51

İngiltere'de aşırı zenginlerden daha fazla vergi toplanılmasını savunan "Take Back Power (Gücü Geri Al) isimli grup üyeleri, öğle saatlerinde kraliyet tacı ve mücevherlerinin sergilendiği Londra Kulesi'ndeki salona girerek cam muhafazaya muhallebi fırlattı.

Güvenlik ekipleri kısa sürede müdahalede bulunurken, olayda tacın zarar görmediği bildirildi.

Aşırı zenginlerden daha fazla vergi alınmasını ve "Halk Kamarası" adlı bir halk meclisi kurulmasını savunan grubun aktivistleri, tacın cam muhafazasına İngiltere'nin ünlü tatlısı "apple crumble and custard" sürdü.

Aktivistler, tacın önünde "Demokrasi parçalanıyor, zenginleri vergilendir" yazılı pankart açtı. Take Back Power adına yapılan açıklamada, 2011'den bu yana en düşük gelir grubundaki yüzde 10'un gelirinin yüzde 44'ünü vergi olarak ödediği, en zenginlerden alınan verginin oranının ise yüzde 22 olduğu belirterek, siyasilerin süper zenginlere hizmet ettiği savunuldu.

"HALK KARAMASI" ÇAĞRISI

Açıklamada, çalışan sınıfın söz sahibi olacağı bir "Halk Kamarası" kurulması çağrısı yapıldı.

Eylemcilerden Miriam Cranch, süper zenginlerin düşük vergi ödediğini, bunun da toplumsal adaletsizliğe yol açtığını ifade etti.

Zahra Ali de ülkede boş konut sayısının evsiz sayısından fazla olduğunu belirterek, hükümeti sosyal sorunlara karşı duyarsız kalmakla eleştirdi.

Eylemciler, hükümet tarafından somut bir adım atılana kadar şiddet içermeyen eylemlerin süreceğini ifade etti.

Londra Metropolitan Polisi, 4 eylemcinin gözaltına alındığını, ayrıca kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Londra Kulesi'nin geçici olarak ziyarete kapatıldığını açıkladı.

