Önce silahla yaraladı sonra aracına alıp yol kenarına attı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde dağlık bir alanda 32 yaşındaki F.K. ile A.S.M. arasında tartışma çıktı. Alevlenen tartışma kavgaya dönüşünce A.S.M. tabancayla F.K.'nin sol bacağına ateş etti. Silahtan çıkan kurşunla yaralanan F.K.’yı aracına alan A.S.M. bir süre bu şekilde yolculuk etti.

Çöşnük Mahallesi Yusuf Özal Caddesi'ne gelen şüpheli yaralıyı burada yol kenarına atarak bölgeden uzaklaştı. Yaralı F.K.'nın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.K. önce Battalgazi Devlet Hastanesi'ne ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaçan şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.