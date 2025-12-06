Sakarya'da D-100 Karayolu üzerinde feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Sakarya'da D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen kazada, Sezgin Alaylı idaresindeki otomobil ile A.İ. idaresindeki otomobil çarpıştı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen kazada Sezgin Alaylı olay yerinde hayatını kaybederken A.İ. (34), K.P. (22) M.K.İ. (25) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİSİ AĞIR 3 YARALI

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. A.İ. ve K.P.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yeri polislerinin yaptıkları incelemenin ardından ise Sezgin Alaylı'nın cenazesi hastane morguna sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.