Refüje çarptı, taklalar attı! Ters dönen araçtan burnu kanamadan çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana gelen olayda İsaören kavşağından Hocaköy kavşağı istikametine seyir halinde olan 23 yaşındaki Muhammet U. otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu önce orta refüje çarptı. Takla atan otomobil ters durdu.

Kaza sonucu yaralanan genç sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldı. Çıkarılan sürücüye vatandaşlar sandalyeye oturtup su ikram etti. Yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.