Fenerbahçe Başakşehir maç kadrosu! FB muhtemel ilk 11 kadrosu

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Süper Lig'de bu akşam Fenerbahçe ile Başakşehir karşılaşacak. Taraftarlar ise FB Başakşehir maç kadrosunu araştırıyor.
Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan müsabaka için bekleyiş devam ediyor. Karşılaşmada Oosterwolde sarı kart cezası nedeniyle bu akşam forma giymezken, Mert Hakan Yandaş, Galatasaray maçında rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ceza almasından dolayı maçta yer almayacak. Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Trendyol Süper Lig'de bu akşam FB Başakşehir maçı oynanacak. Nefes kesen maç bu akşam 20.00'de başlayacak.
