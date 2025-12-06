Fenerbahçe Başakşehir maç kadrosu! FB muhtemel ilk 11 kadrosu

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Süper Lig'de bu akşam Fenerbahçe ile Başakşehir karşılaşacak. Taraftarlar ise FB Başakşehir maç kadrosunu araştırıyor.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇ KADROSU

Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan müsabaka için bekleyiş devam ediyor. Karşılaşmada Oosterwolde sarı kart cezası nedeniyle bu akşam forma giymezken, Mert Hakan Yandaş, Galatasaray maçında rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ceza almasından dolayı maçta yer almayacak. Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Trendyol Süper Lig'de bu akşam FB Başakşehir maçı oynanacak. Nefes kesen maç bu akşam 20.00'de başlayacak.

FB BAŞAKŞEHİR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

