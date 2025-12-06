Menü Kapat
TGRT Haber
Aktüel
Fenerbahçe Başakşehir maç kadrosu! FB muhtemel ilk 11 kadrosu

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken Fenerbahçe Başakşehir maç kadrosu da merak edildi. Sarı lacivertli ekip bu akşam 20.00'de Başakşehir'in evine konuk olacak.

Fenerbahçe Başakşehir maç kadrosu! FB muhtemel ilk 11 kadrosu
Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği 'de bu akşam ile karşılaşacak. Taraftarlar ise FB Başakşehir maç kadrosunu araştırıyor.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇ KADROSU

Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan müsabaka için bekleyiş devam ediyor. Karşılaşmada sarı kart cezası nedeniyle bu akşam forma giymezken, , Galatasaray maçında rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ceza almasından dolayı maçta yer almayacak. sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Başakşehir maç kadrosu! FB muhtemel ilk 11 kadrosu

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Trendyol Süper Lig'de bu akşam FB Başakşehir maçı oynanacak. Nefes kesen maç bu akşam 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Başakşehir maç kadrosu! FB muhtemel ilk 11 kadrosu

FB BAŞAKŞEHİR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe Başakşehir maçına saatler kala da dikkat çekti. Karşılaşmada Oosterwolde sarı kart cezası nedeniyle bu akşam sahada yer almazken, Mert Hakan Yandaş, Galatasaray maçında rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ceza almasından dolayı maçta yer almayacak. Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Eyüpspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Kayserispor maçı başladı
