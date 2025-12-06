Aydın’da en fazla yağış Kuşadası'na düştü

Sağanak yağışların etkili olduğu Aydın’da meteoroloji, metrekareye düşen yağış miktarını açıkladı. Verilere göre son 24 saatte en fazla yağış 71,3 kilogram ile Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'ne düştü. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, çoğunluğu gece olmak üzere son 24 saat içerisinde Bozdoğan’a 10,6 kilogram, Buharkent’e 24,9 kilogram, Didim'e 68,4 kilogram, Efeler’e 19,5 kilogram, Germencik’e 34,7 kilogram, İncirliova’ya 20,1 kilogram, Karacasu’ya 16,1 kilogram, Karpuzlu’ya 16,5 kilogram, Koçarlı’ya 11,5 kilogram, Kuyucak Musakolu’ya 54,3 kilogram, Kuşadası Güzelçamlı’ya 71,3 kilogram, Köşk’e 10,4 kilogram, Nazilli’ye 31,6 kilogram, Sultanhisar’a 15,2 kilogram, Söke'ye 25 kilogram, Yenipazar’a 19,3 kilogram, Çine Hacıpaşalar'a ise 40,3 kilogram yağış düştü. Yağışların gece yarısına kadar yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak olacak şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.