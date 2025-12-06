Menü Kapat
SON DAKİKA!
Politika
MHP lideri Bahçeli'den tarihi mesajlar: Kandil bizi yıldıramaz!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 22. Dönem Sertifika Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin tarihi mesajlar verdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.12.2025
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
06.12.2025
saat ikonu 14:59

Genel Başkanı MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nda açıklamalarda bulundu. Bahçeli, ''İBB'deki soygun ahlak krizi değil mi?'' dedi. Devlet Bahçeli, ''Kandil'den gelen açıklamalar bizi yıldıramaz'' dedi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

İnsanın dini aklıdır, aklı olmayanın dini de yoktur. Aklın olmadığı yerde ahlak ve hürriyetin adaletinden bahsedilemez.

Akıllarını kullanmak yerine şablon ezberlere sığınanların bizleri anlamlarını ve hakkımızı teslim etmelerini beklemiyoruz. Kutlu hedeflerimizin peşinden adım adım ilerliyoruz.

DİSTOPİK TOPLUM ÜZERİMİZE GELMİYOR MU?

Bugünkü batılı hayat, batılı olduğu kadar sosyal ve ekonomik tarzıyla büyük çapta tatminsizliklere yol açmaktadır. İnsan yiyip içen, bohem bir hayatta sürüklenen, yapay zekadan sosyal medyanın zehriyle bir nevi zombiye dönen, bir birini boğazlayan varlık haline gelmektedir.

Asıl felaket bu değil midir? İnsanların sefil, şiddet sever, manevi değerlerden uzak bir hayat sürdürdüğü distopik toplum üzerimize gelmiyor mu?

AHLAK KRİZİ DEĞİL MİDİR?

Türk futboluna ve hatta Türk sporuna gölge düşürenlerin neden olduğu ahlaki krizin üzerine kafa yormamız gerekli değil midir? İnsanların birbirlerini boğazlamaları ahlak krizi değil midir? Yalan, dolan, iftiradan medet umarak siyasi diyalogları tıkamak bir ahlaki kriz değil midir? Belediyelerin kasıp kavuran rüşvet iddiaları ahlak krizi değil midir? İBB soygunu, milli hafızaya mıh gibi yerleşen ahlak krizi değil midir?

Adaletin devreye girmesine saldırmak, yargı mensuplarımıza saldırmak hem adalet hem ahlak krizi değil midir? Yeni nesil çeteler, çocuk yaştaki çocukların sahaya sürülmesi, uyuşturucu yaşının düşmesi bir ahlak krizi değil midir? Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanetleri çalmak bir ahlak krizi değil midir?

BARZANİ'NİN CİZRE ZİYARETİ AÇIKLAMASI

Bazı provakatif çıkışlara, siyonist-emperyalist telkinlere, abuk sabuk ifadelere, tahrik ortamını canlandırmaya dayalı küstah söylemlere rağmen Terörsüz Türkiye hedefinde aşama aşama kademe kademe sonuca doğru gidiyoruz.

Komisyon 4 Aralık'ta toplantısını yapmıştır. PKK’nın kurucu önderliğinin mesajları makul, müspet, muteber ve muhayyeldir. Bu mesajın hilafına, kamuoyuna maksatlı açıklamalar yapmanın, süreci çarpıtmanın hiçbir mana ve ehemmiyeti yoktur.

Cizre provokasyonu bizi yıldıramayacaktır. Bozkurtluğumuza gelince elbette bozkurtum öyle de göçüp gideceğim. Barış kuşunun ikinci kanadı inşallah takılacak ve uçuşunu herkes görecektir. İşbirliğinden yanayız.

"YAKALADIĞIMIZ TARİHİ FIRSATI ELİMİZDEN KAÇIRAMAYIZ"

Konuşma ile anlaşmayla sağduyu ile açığı aramakla değil kapatmakla uğraşmalıyız. Son yüzyıl içinde yakaladığımız tarihi fırsatı elimizden kaçıramayız. Kürt kardeşlerimizin alayını hasretle muhabbetle hürmetle kucaklıyoruz.

Tereddüt göstermeyiniz, zekaya sınır çekilmez. Hayal etmekten korkmayınız. Uyanık ve uzak görüşlü olmaktan vazgeçmeyiniz. Ülkenize, ülkünüze, ilkelerinize bağlı kalınız.

ETİKETLER
#devlet bahçeli
#mhp
#türk futbol
#Siyaseti
#Ahlak Krizi
#Distopik Toplum
#Politika
