CHP’de yeni MYK üyeleri belli oldu

CHP'de 39. Olağan Kurultay sonrası yapılan ilk Parti Meclisi toplantısı sona erdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Parti Meclisi toplantısında açıkladığı MYK listesi belli oldu.

CHP'de yeni MYK üyeleri belli oldu
Genel Başkanı başkanlığındaki (PM) toplantısı sona erdi.

TOPLANTI 2 SAAT SÜRDÜ

Özel'in, 39. Olağan 'da seçilen PM üyeleriyle basına kapalı gerçekleştirdiği ilk toplantı, parti genel merkezinde 2 saat sürdü.

Toplantıda, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri belirlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Parti Meclisi toplantısında açıkladığı MYK listesi şu şekilde:

Genel Sekreter: Selin Sayek Böke
Yurtiçi Örgütlenme: Ensar Aytekin
Yurtdışı Örgütlenme: Nurhayat Altaca Kayışoğlu
İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat
Yerel Yönetimler: Gökan Zeybek
Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut
Seçim İşleri: Gül Çiftçi
Hukuk İşleri: Gökçe Gökçen
Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları: Evrim Rızvanoğlu
İnsan Hakları: Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler: Serkan Özcan
Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan
Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele: Deniz Yavuzyılmaz
İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları: Ulaş Karasu
İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK’ler: Bihlun Tamaylıgil
Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu
Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay
Parti Sözcüsü: Zeynel Emre

