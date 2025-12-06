Menü Kapat
16°
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Erdek'te 20 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde dün gece 20 yaşındaki bir genç başından ağır yaralı olarak bulundu. Genç hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erdek'te 20 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.12.2025
13:24
|
GÜNCELLEME:
06.12.2025
13:24

'in ilçesinde dün gece meydana gelen silahla vurulma olayı, ilçede büyük üzüntüye sebep oldu. Başından ağır yaralı olarak bulunan 20 yaşındaki Usame Sarı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Olay, Yalı Mahallesi Gazi Süleymanpaşa Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Usame Sarı'yı başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak buldu. İlk müdahalesi Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'nde yapılan genç, durumunun ağır olması nedeniyle Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sarı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CİNAYET Mİ İNTİHAR MI?

Olay sonrası Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma başlattı. Sokak ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntüleri incelenirken, görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu. Olayın mi yoksa mı olduğu kesinlik kazanmazken, Sarı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.

