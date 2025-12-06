Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 Murat Makas

Oğlu 14 yerinden bıçaklanarak öldürülen acılı baba adalet istedi! Yürek yakan sözler

Kocaeli’de bıçaklanarak öldürülen gencin babası, yürekleri dağlayarak adalet istedi. Tek çocuğu olduğunu söyleyen baba Raif Şirin, "Oğluma bir fiske bile vurmadım ama 14 bıçak darbesiyle benden aldılar. Daha sonra tekmeleyerek adeta işkence ederek öldürdüler. Babalığımı aldılar benden, artık bana 'baba' diyecek kimse yok" ifadelerini kullandı.

Oğlu 14 yerinden bıçaklanarak öldürülen acılı baba adalet istedi! Yürek yakan sözler
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
06.12.2025
11:40
|
GÜNCELLEME:
06.12.2025
11:40

’nin ilçesinde Yahyakaptan Mahallesi’nde 26 Temmuz tarihinde yaşanan bir olayda Ümitcan Şirin 14 kez bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, Samet E.A., M.F.Y., R.Y., Mustafa O., Gamzenur B. ve Z.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.Ç. savcılıktan serbest bırakılırken, Samet E.A. (19) ve M.F.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı. R.Y. adlı çocuk ile Mustafa O. (21) ve Gamzenur B. (18) isimli şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, iki sevgilinin Şirin’i buluşma bahanesiyle tuzağa düşürdüğü, çıkan kavga sırasında gencin bıçaklandığı ve o anların cep telefonuyla kaydedildiği aktarıldı. Savcılık, sanıkların olay öncesi plan yaparak hareket ettiklerini belirtti.

"OĞLUMU BIÇAKLA DELİK DEŞİK ETTİLER"

Olaya ilişkin acılı baba ilk defa konuştu. Oğlunun planlı şekilde, tuzağa çekilerek öldürüldüğünü söyleyen baba Raif Şirin, "Yaşanan basit bir olay değil. Oğlum tuzağa çekilerek, birden çok fazla kişi saldırdı. Oğlumu bıçakla delik deşik ettiler. Oğlumda 14 var. Bunların dördü ölümcül bölgede, ana damarını kesecek nitelikte. Ümitcan yere düştükten sonra bile bıçaklamaya devam etmişler. Daha sonra tekmeleyerek, adeta işkence ederek öldürmüşler" diye konuştu.

Oğlu 14 yerinden bıçaklanarak öldürülen acılı baba adalet istedi! Yürek yakan sözler

"ARTIK 'BABA' DİYEN KİMSE YOK"

Bir tek evladı olduğunu söyleyen baba Şirin, "Tek evladım vardı. Benden babalığımı aldılar. Şu an benim babalığım yok. Baba olayı bitti. Artık telefonda 'baba' diyen kimse yok. 'Oğlum arıyor' diyemiyorum. Sadece mezarına gidip toprağına sarılıyorum, orada konuşuyorum. O beni duyuyor ama ben onu duyamıyorum. Bana ‘baba' diyemiyor. Benim babalığımı aldılar. Benim canımı aldılar. Mart ayında ilk mahkememiz görülecek. Hakimimizden, savcımızdan adalet bekliyoruz. Hiçbir taşkınlık yapmadan, acılı bir baba olarak sadece sesimizi duyurmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Oğlu 14 yerinden bıçaklanarak öldürülen acılı baba adalet istedi! Yürek yakan sözler

''ONLAR DA GÜN YÜZÜ GÖRMEYECEK''

Gençlerin özel bıçaklarla gezdiği söyleyen acılı baba, "Bir çocuk 14 yerinden bıçaklanır mı? Kavga edecekseniz dört kişisiniz, vurun birer yumruk, bitsin. Ama şimdi çocuklarımızın cebinde, belinde bıçaklar var. Sustalı bıçaklar, özel bıçaklar, kasaturalar, döner bıçakları. Gençlik bunlarla geziyor. Benim canımı yaktılar, hayatımı, oğlumu aldılar. Onlar da kendi hayatlarını yaktılar. Onlar da gün yüzü görmeyecek bir duruma geldiler. Çocuklarınıza iyiliği öğretin, iyiliğe eğitin. Bağırarak, çağırarak, döverek değil. Hiçbir çocuk döverek büyütülmez. Ben oğluma bir fiske bile vurmadım. Hiç dövmedim, hiç vurmadım. Yanlış yaptığında sadece doğrusunu anlatmaya çalıştım. Onlar oğluma çok vurdu, hem de çok. Benim oğluma 14 yerinde bıçakla vurdular. Çocuklarınıza sahip çıkın" ifadelerini kullandı.

Oğlu 14 yerinden bıçaklanarak öldürülen acılı baba adalet istedi! Yürek yakan sözler
