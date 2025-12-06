Menü Kapat
İhlas Koleji Güreş Takımı, İstanbul Şampiyonası'nda çifte başarıya imza attı

İhlas Koleji Güreş Takımı, Okullararası Güreş İstanbul Şampiyonası'nda takım halinde ikinci oldu ve Marmara Bölge Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti.

İhlas Koleji Güreş Takımı, İstanbul Şampiyonası'nda çifte başarıya imza attı
IHA
06.12.2025
06.12.2025
Bağcılar Çok Amaçlı Salonu’nda 55 okuldan yaklaşık 250 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Okullararası İstanbul Şampiyonası'nda İhlas Koleji öğrencileri önemli dereceler elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Bahçelievler Özel İhlas Anadolu Lisesi güreş takımı; 1 İstanbul şampiyonluğu (altın madalya), 2 İstanbul ikinciliği (2 gümüş madalya), 1 İstanbul beşinciliği elde ederek takım halinde İstanbul ikincisi oldu ve Balıkesir’de yapılacak Marmara Bölge Şampiyonası’nda İstanbul’u ve İhlas Koleji’ni temsil etmeye hak kazandı.
İhlas Koleji güreş antrenörü Abdurrahman Şenol Özkan, öğrencilerinin disiplinli ve kararlı çalışmalarının karşılığını aldığını belirterek Marmara Bölge Şampiyonası’nda da yüksek başarı hedeflediklerini ifade etti.

İhlas Koleji Güreş Takımı, İstanbul Şampiyonası'nda çifte başarıya imza attı

İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur, güreş takımının elde ettiği derecelerin okula gurur yaşattığını belirterek şu açıklamada bulundu:

"Öğrencilerimizin hem akademik hem de sportif alanda başarılar göstermesinden mutluluk duyuyoruz. Güreş branşında elde edilen bu sonuçlar, gençlerimizin disiplin ve azimle neler başarabileceğinin önemli bir göstergesidir. Bölge şampiyonasında öğrencilerimize güveniyor, desteklerimizi sürdürüyoruz."

