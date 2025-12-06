Menü Kapat
Yaşam
İstanbul Erkek Lisesi'nde 7 öğrenciye muşta ve bıçakla dehşet yaşattılar! Sinema odasında korkunç darp

Akran zorbalıkları bitmek bilmiyor. Türkiye'nin en prestijli okullarından olan İstanbul Erkek Lisesi'nde 7 öğrenci dehşeti yaşadı. Kız meselesi yüzünden yaşanan tartışmada 11. sınıf öğrencileri yatakhaneleri basıp 9. sınıf öğrencilerini dövdü. LGS şampiyonu 7 erkek öğrenciye muşta ve bıçaklarla gözdağı verildi. Yaşanan olayın ardından Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.

İstanbul Erkek Lisesi'nde 7 öğrenciye muşta ve bıçakla dehşet yaşattılar! Sinema odasında korkunç darp
Türkiye'nin 500 tam puanla öğrenci alan İstanbul Erkek Lisesi'nde yaşandı. Türkiye'nin en prestijli okullarının başında gelen lisede 9. sınıf öğrencileri dehşeti yaşadı. Kız meselesi yüzünden öğrenciler arasında yaşanan gerilimde yaşananlar Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.

İstanbul Erkek Lisesi'nde 7 öğrenciye muşta ve bıçakla dehşet yaşattılar! Sinema odasında korkunç darp

MUŞTA VE BIÇAKLA GÖZDAĞI

24 Kasım'da LGS şampiyonu 7 erkek öğrencinin feci şekilde darp edildiği kavgada, muşta ve bıçak sallandığı, bir öğrencinin ise kulak zarının patladığı ortaya çıktı.

Kendilerine ait grubunda okuldaki bazı kız öğrenciler hakkında yaptıkları konuşmalar gerekçe gösterilerek 11. sınıf öğrencileri tarafından yatakhanede dövülen 9. sınıf öğrencilerinin velileri darp raporu alarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Erkek Lisesi'nde 7 öğrenciye muşta ve bıçakla dehşet yaşattılar! Sinema odasında korkunç darp

YATAKHANEYİ BASIP DARP ETTİLER

SABAH'ın ulaştığı bilgiye göre, İstanbul Erkek Lisesi 9. sınıf öğrencileri E.E.A., M.B.P., M.M.A., M.T.P., M.A.K., E.A. ve A.H.A. Whatsapp'ta kurdukları bir grupta okuldaki bazı kız öğrenciler hakkında yazışmalar yaptı. Öğrencilerin yazışmaları gruptaki başka bir öğrenci tarafından kız öğrencilerin gruplarına gönderildi. Yazışmaları gören kız öğrenciler, durumu 11. sınıf öğrencilerine bildirdi.

9. sınıf öğrencilerinin kendi aralarında yaptıkları Whatsapp yazışmalarını bahane eden 11. sınıf öğrencileri ise 24 Kasım günü akşam saat 20.00 sularında yazışmaları yapan öğrencilerin okul kampüsü içerisinde kaldıkları yatakhaneyi bastı. 10 kişi oldukları belirtilen 11. sınıf öğrencileri, 9. sınıfa giden 7 öğrenciyi zorla yurttaki sinema odasına götürdü.

KORKUNÇ DARP: KAFASINI DUVARLARA SÜRTTÜLER

Sözlü tartışmanın fiziki müdahaleye dönüştüğü kavgada, 9. sınıf öğrencilerine muşta ve bıçak gösterildiği iddia edildi. 7 öğrenci sinema odasında feci şekilde darp edildi. Bazı öğrencilerin yüzüne sayısız tokat atıldı, bazılarının ise kafası duvara sürtüldü. Öğrencilerden E.E.A.'nın, yüzüne aldığı darbeler nedeniyle kulak zarı patladı. Boğazı sıkılan E.A.'nın ise vücudunda kızarıklıklar oluştu.

İstanbul Erkek Lisesi'nde 7 öğrenciye muşta ve bıçakla dehşet yaşattılar! Sinema odasında korkunç darp

Hızını alamayan 11. sınıf öğrencileri, feci şekilde darp ettiği öğrencileri okulun yakınlarında bulunan bir kafeye götürdü. Burada, darp ettikleri 9. sınıf öğrencilerinin üzerini arayarak öğrencilerin telefon ve tabletlerine rızaları olmadan el koydular. Olayın şokunu üzerinden atamayan öğrenciler, ailelerine haber verdi.

Çocuklarını hastaneye götüren veliler darp raporu alarak olaydan sorumlu öğrenciler hakkında savcılığa giderek şikâyetçi oldu. Bazı veliler çocuklarının nakillerini başka illere aldı. Olaya ilişkin, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın adli, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ise idari soruşturma başlattığı öğrenildi.

