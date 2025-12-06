Sudan'da katliam sürüyor! Anaokulundaki onlarca çocuk öldürüldü

Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) dün Güney Kurdufan eyaletine bağlı Kalugi kasabasında "yeni bir katliam" gerçekleştirdiği, saldırı sonucu aralarında 43 çocuk ve 6 kadının bulunduğu 79 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

İlk olarak bir anaokulunun, silahlı insansız hava aracı ile hedef alındığı ve çok sayıda öğrencinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Yaralı çocukları kurtarmak için kasaba sakinleri okula koştuğunda, milisler anaokulunu ikinci kez hedef almış ve ilk saldırıdan sağ çıkan çocuklar da dahil daha fazla sivili öldürmüştür. Milisler bununla da yetinmeyerek, saldırıda yaralananların götürüldüğü kırsal hastaneye de saldırmış, böylece ölü sayısı 79’a, yaralı sayısı ise 38’e yükselmiştir. Çocukların ve yaralıların bu derece vahşi, teröristçe yöntemlerle hedef alınması, dünyanın en aşırı terör örgütlerinde bile benzeri görülmemiş bir uygulamadır. Bu saldırı terör milisinin, uluslararası toplumun aralıksız işlenen vahşetler karşısındaki sessizliğini açık bir teşvik ve onay olarak yorumladığını bir kez daha göstermektedir."

"ÇATIŞMANIN BEDELİNİ ÇOCUKLAR ÖDEMEMELİ"

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF) yapılan yazılı açıklamada da ülkenin güneyindeki Güney Kurdufan eyaletinin Kalugi kasabasında İHA ile anaokuluna düzenlediği saldırılarda 5 ila 7 yaşlarında 10’dan fazla çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, kasımın başından bu yana Kurdufan eyaleti genelinde güvenlikte ciddi bozulmanın yaşandığına dikkat çekilerek, bunun geniş çaplı yerinden edilmeyi tetiklediği ve insani ihtiyaçları daha da derinleştirdiği belirtildi.

Güney Kurdufan eyaletinin merkezi Kadugli ile eyaletteki Delenc şehirlerinde açlığın doğrulandığına işaret edilen açıklamada, sağlık hizmetlerinin çökmenin eşiğinde, temel malzemelerin neredeyse tükenmiş durumda olduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UNICEF Sudan Temsilcisi Sheldon Yett, "Çocukların okullarında öldürülmesi, çocuk haklarının korkunç bir ihlalidir. Çocuklar hiçbir zaman çatışmanın bedelini ödememelidir." ifadesini kullandı.

Yett, UNICEF'in "tüm taraflara bu saldırıları derhal durdurması ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine güvenli ve engelsiz erişimine izin vermesi" çağrısında bulunduğunu aktardı.