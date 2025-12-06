Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Sudan'da katliam sürüyor! Anaokulundaki onlarca çocuk öldürüldü

Sudan'ın Güney Kurdufan eyaletindeki Kalugi kasabasında Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) düzenlediği saldırıda anaokulu hedef alındı. Saldırı sonucu 79 sivil hayatını kaybetti. Aralarında 43 çocuk ve 6 kadının bulunduğu ölü sayısı 79'a yükseldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sudan'da katliam sürüyor! Anaokulundaki onlarca çocuk öldürüldü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.12.2025
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
06.12.2025
saat ikonu 10:58

Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'nin (HDK) dün Güney Kurdufan eyaletine bağlı Kalugi kasabasında "yeni bir " gerçekleştirdiği, saldırı sonucu aralarında 43 çocuk ve 6 kadının bulunduğu 79 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

İlk olarak bir anaokulunun, silahlı insansız hava aracı ile hedef alındığı ve çok sayıda öğrencinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Yaralı çocukları kurtarmak için kasaba sakinleri okula koştuğunda, milisler anaokulunu ikinci kez hedef almış ve ilk saldırıdan sağ çıkan çocuklar da dahil daha fazla sivili öldürmüştür. Milisler bununla da yetinmeyerek, saldırıda yaralananların götürüldüğü kırsal hastaneye de saldırmış, böylece ölü sayısı 79’a, yaralı sayısı ise 38’e yükselmiştir. Çocukların ve yaralıların bu derece vahşi, teröristçe yöntemlerle hedef alınması, dünyanın en aşırı terör örgütlerinde bile benzeri görülmemiş bir uygulamadır. Bu saldırı terör milisinin, uluslararası toplumun aralıksız işlenen vahşetler karşısındaki sessizliğini açık bir teşvik ve onay olarak yorumladığını bir kez daha göstermektedir."

"ÇATIŞMANIN BEDELİNİ ÇOCUKLAR ÖDEMEMELİ"

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF) yapılan yazılı açıklamada da ülkenin güneyindeki Güney Kurdufan eyaletinin Kalugi kasabasında İHA ile anaokuluna düzenlediği saldırılarda 5 ila 7 yaşlarında 10’dan fazla çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, kasımın başından bu yana Kurdufan eyaleti genelinde güvenlikte ciddi bozulmanın yaşandığına dikkat çekilerek, bunun geniş çaplı yerinden edilmeyi tetiklediği ve insani ihtiyaçları daha da derinleştirdiği belirtildi.

Güney Kurdufan eyaletinin merkezi Kadugli ile eyaletteki Delenc şehirlerinde açlığın doğrulandığına işaret edilen açıklamada, sağlık hizmetlerinin çökmenin eşiğinde, temel malzemelerin neredeyse tükenmiş durumda olduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UNICEF Sudan Temsilcisi Sheldon Yett, "Çocukların okullarında öldürülmesi, çocuk haklarının korkunç bir ihlalidir. Çocuklar hiçbir zaman çatışmanın bedelini ödememelidir." ifadesini kullandı.

Yett, UNICEF'in "tüm taraflara bu saldırıları derhal durdurması ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine güvenli ve engelsiz erişimine izin vermesi" çağrısında bulunduğunu aktardı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güney Sudan’da yardım uçağı yere çakıldı! Ölüler var
Pakistan yine terör saldırısıyla sarsıldı: Hükümet yetkilisi hedef alındı
ETİKETLER
#katliam
#sudan
#hızlı destek kuvvetleri
#çocuk hakları
#Güney Kurdufan
#Sivil Öldürülmesi
#İnsan İhtiyaçları
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.