Öğrenciye vergisiz telefon müjdesi! Öğrencilere ÖTV’siz cep telefonu ve bilgisayar için tek şart var

Bu açıklama hem öğrenciler hem de veliler tarafından heyecanla karşılandı. Çünkü bu uygulamanın hayata geçmesi durumunda öğrencilerin alacağı cep telefonu ve bilgisayarlarda büyük bir fiyat indirimi olacak.

Ekim ayında Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre ÖTV matrahı 4 bin 500 lira ve altı olan cihazlar için yüzde 25, matrahı 4 bin 500-9 bin lira olan cihazlar için yüzde 40, diğerleri için ise yüzde 50 vergi uygulanacağı belirtilmişti. Öğrenciye vergisiz telefon uygulamasının hayata geçirilmesi durumunda belirtilen bu oranlardaki para öğrencinin cebinde kalacak.