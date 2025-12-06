Menü Kapat
16°
Öğrenciye vergisiz telefon müjdesi! Öğrencilere ÖTV’siz cep telefonu ve bilgisayar için tek şart var

Aralık 06, 2025 10:30
1
Öğrenciye vergisiz telefon müjdesi

Öğrenciye vergisiz telefon müjdesi heyecana neden oldu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yaptığı sosyal medya paylaşımında üniversite öğrencilerinin elektronik cihazlarda ÖTV’den muaf tutulmaları için kanun teklifini meclise sunduklarını açıkladı. Teklifin kabul edilip yasalaşması halinde üniversite öğrencileri tek bir şart karşılığında istedikleri cihazı ÖTV’siz olarak alabilecekler.

2
Öğrenciye vergisiz telefon müjdesi

Geçtiğimiz yıllarda da hayata geçirilen öğrencilere ÖTV’siz cep telefonu ve bilgisayar uygulaması yoğun ilgi görmüştü. Şimdi ise Meclis’e sunulan kanun teklifi ile yeniden gündeme geldi. Ancak bu sefer uygulamada büyük farklar olacak. Zira mevcut uygulamada öğrencilerin alabileceği elektronik cihazların fiyatlarında üst sınır bulunuyor, bu ise model çeşitliliği ve performans açısından kısıtlamaya neden oluyordu. Ancak yeni teklifte tüm koşullar kaldırılırken, öğrencilere ÖTV’siz cep telefonu ve bilgisayar için tek şart olduğu belirtiliyor…

3
Öğrenciye vergisiz telefon müjdesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir Öğrencilere ÖTV’siz cep telefonu ve bilgisayar konusuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda

"Cumhur İttifakı olarak daha önce üniversite öğrencisi olan genç kardeşlerimiz için cep telefonu, tablet ve bilgisayar almaları halinde belirli şartlarla kendilerine tanınan vergi indirimini hayata geçirmiştik. TBMM’ye sunduğumuz yeni kanun teklifimiz ile yine üniversite öğrencisi genç kardeşlerimizin alacakları elektronik cihazlarda herhangi bir kısıtlama olmaksızın, yani fiyatlarına ve menşeine bakılmaksızın ve iki yıl kullanmaları şartıyla Özel Tüketim Vergisi’nden tamamen muaf tutulmalarına dair kanun teklifimizi meclise sunduk. Teklifimizin kanunlaşması için MHP olarak gayretimizi sürdüreceğiz." İfadelerini kullandı.

4
Öğrenciye vergisiz telefon müjdesi

Bu açıklama hem öğrenciler hem de veliler tarafından heyecanla karşılandı. Çünkü bu uygulamanın hayata geçmesi durumunda öğrencilerin alacağı cep telefonu ve bilgisayarlarda büyük bir fiyat indirimi olacak.

Ekim ayında Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre ÖTV matrahı 4 bin 500 lira ve altı olan cihazlar için yüzde 25, matrahı 4 bin 500-9 bin lira olan cihazlar için yüzde 40, diğerleri için ise yüzde 50 vergi uygulanacağı belirtilmişti. Öğrenciye vergisiz telefon uygulamasının hayata geçirilmesi durumunda belirtilen bu oranlardaki para öğrencinin cebinde kalacak.

5
Öğrenciye vergisiz telefon müjdesi

MEVCUT UYGULAMADA FİYAT SINIRI VAR

25 Ekim 2023 tarihinde yapılan Resmi Gazete açıklamasında birlikte yükseköğretim öğrencileri 9.500 TL altındaki telefon, bilgisayar ve tabletleri vergi iadesi ile birlikte bir defa olmak şartıyla alabileceği belirtildi. Uygulamaya dair ilk açıklama yapıldığında büyük bir heyecana neden olmasına rağmen, sonrasında fiyat sınırının olması öğrencileri bir nebze geri çekti.

Zira 9500 TL’nin altında model ve marka çeşitliliğinin oldukça az olması, ayrıca bu cihazların performans açısından öğrencilere yeterli gelmemesi uygulamaya olan ilgiyi azalttı.

6
Öğrenciye vergisiz telefon müjdesi

ÖĞRENCİLERE ÖTV’SİZ CEP TELEFONU VE BİLGİSAYAR İÇİN TEK ŞART VAR

Yaklaşık iki yıldır devam eden öğrenciye vergisi telefon uygulamasında fiyat sınırlaması bulunurken, yeni teklifte fiyatlarda herhangi bir tavan koşulu bulunmuyor. Diğer yandan fiyatta bir sınır olmayınca günümüzde gençlerin en çok tercih ettiği Apple, Samsung, Huawei gibi telefonların alınmasında bir sorun bulunmuyor.

MHP’li Özdemir tarafından TBMM’ye sunulan öğrencilere ÖTV’si cep telefonu ve bilgisayar için kanun teklifinde ise tek şart, öğrencilerin cihazlarını iki yıl boyunca satmadan ve devretmeden kullanması olacak.

7
Öğrenciye vergisiz telefon müjdesi

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Öğrencilere büyük avantaj sağlayacak vergisiz telefon ve bilgisayar uygulamasına ilişkin teklif TBMM’ye sunuldu. Düzenlemenin hayata geçebilmesi öncelikle Meclis’te komisyon ve genel kurul süreçlerinin tamamlanması gerekiyor. Bu süreç boyunca vergi muafiyetinin nasıl uygulanacağı, başvuruların nasıl yapılacağı gibi konular da netleşmiş olacak.

