Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Trump hayallerine kavuştu! FIFA'dan "çakma" barış ödülü

ABD Başkanı Donald Trump'a, 2026 Dünya Kupası kura çekimi öncesinde, ilk kez verilen "FIFA Barış Ödülü" takdim edildi. Ödülü sahnede FIFA Başkanı Gianni Infantino verirken, Trump sona erdirdiğini ileri sürdüğü savaşları gerekçe göstererek "Bu ödül benim için büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.12.2025
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
06.12.2025
saat ikonu 09:44

ABD Başkanı , Washington'da yer alan Kennedy Center'da gerçekleştirilen kura çekimi öncesinde, alanında ilk kez takdim edilen bir ödülüne layık görüldü.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, kura çekimi öncesinde sahneye çıkarak Trump'a ödülünü elden takdim ederken, Trump'ın yaklaşık 1 yıllık görev süresinde dünyanın birçok noktasındaki bazı savaşların sona erdirilmesinde ana rol oynadığını ifade etti.

ABD Başkanı Trump da barış ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile arasındaki savaştan Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmalara kadar çeşitli örnekler belirterek, "Milyonlarca hayatın kurtarılmasını sağladık. Bu ödül benim için büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

Trump, bu süreçteki desteği için ailesine ve Dünya Kupası'ndaki ortaklıkları için Kanada ile Meksika liderlerine ayrı ayrı teşekkür ederken, "Dünya şu anda daha güvenli bir yer." diye konuştu.

FIFA, geçen ay kamuoyuna yaptığı açıklamada, dünya barışına katkı yapan bir kişiye ilk kez "FIFA Barış Ödülü" verileceğini bildirmişti.

TRUMP YUHALANMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Temmuz ayında ABD'nin New Jersey şehrinde oynanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası final maçında taraftarlar tarafından yuhalanmıştı.

Tribünlerdeki yuhalamalar, Trump'ın Jeffrey Epstein skandalındaki tavrından göçmen politikalarına kadar biriken toplumsal tepkileri gözler önüne sermişti.

Fifa Başkanı Gianni Infantino ile, maçı kazanan Chelsea FC'ye kupayı takdim etmek üzere sahaya çıktığında tribünlerden yuhalama sesleri yükseldi.

Trump, ödül töreninde kupayı Chelsea kaptanı Reece James’e verirken kameralara doğrudan yansıdı. Infantino kadrajdan çıkarken Trump kupanın kaldırıldığı anın tam merkezinde yer aldı. Bu esnada yuhalama sesleri daha da gür bir hal aldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'ın doğumla vatandaşlık almayı sınırlayan kararı ele alınacak
ABD basınından çarpıcı iddia: Trump ile Maduro görüştü
ETİKETLER
#donald trump
#barış
#2026 dünya kupası
#Ruanda
#Fifa Barış Ödülü
#Gianni Infantino
#Kongosu
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.