13°
Dünya
Editor
 Onur Kaya

ABD basınından çarpıcı iddia: Trump ile Maduro görüştü

Karayipler'de savaşın eşiğine gelen ABD ile Venezuela arasındaki gerilim sürerken ABD basınından dikkat çeken bir iddia geldi. New York Times gazetesi, ABD Başkanı Trump ile Venezuela lideri Maduro'nun geçen hafta görüşme gerçekleştirdiğini öne sürdü.

'li New York Times (NYT) gazetesinin olay hakkında "çok sayıda kaynağa" dayandırdığı haberine göre; ismi paylaşılmayan yetkililer, ABD Başkanı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun geçen hafta telefonda olası bir ikili görüşme konusunu değerlendirdiği bilgisini paylaştı.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME PLANI YOK

Yetkililer, ABD'nin, Venezuela'ya karşı askeri müdahale tehdidini sürdürdüğü dönemde gerçekleşen telefon konuşması sonucu, henüz iki liderin görüşmesine yönelik herhangi bir planın olmadığını belirtti.

ABD basınından çarpıcı iddia: Trump ile Maduro görüştü

Gazetenin haberinde, söz konusu telefon görüşmesine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katıldığı vurgulandı.

GÖRÜŞME DOĞRULANDI

Öte yandan haberde, hem Beyaz Saray'ın hem de Venezuela hükümetinin, söz konusu görüşme hakkında yorum yapmayı reddettiği kaydedildi.

Bununla birlikte "Venezuela hükümetine yakın iki kişinin" iki liderin görüşmesini doğruladığı bilgisine yer verildi.

ABD basını, hafta başında da Trump’ın Maduro ile görüşmeye hazır olduğunu iddia etmişti.

PETROL HİSSESİ TEKLİFİ İDDİASI

New York Times, ekim ayında Maduro'nun gerilimi azaltmak amacıyla ABD'ye ülkenin sahalarında önemli bir hisse ve Amerikan şirketleri için bir dizi başka fırsat teklif ettiğini bildirmişti.

ABD basınından çarpıcı iddia: Trump ile Maduro görüştü

MADURO TERÖRİST İLAN EDİLDİ

ABD, Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles (Güneşler Karteli) suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine almıştı. ABD Adalet Bakanlığı da Maduro’nun yakalanması için başına 50 milyon dolar ödül konulduğunu belirtilmişti.

Venezuela, varlığını kabul etmediği ABD'nin Cartel de los Soles adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

