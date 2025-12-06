Trump'ın doğumla vatandaşlık almayı sınırlayan kararı ele alınacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği günlerde ilk aldığı kararlardan olan doğum yoluyla vatandaşlık hakkının iptal edilmesi kararı ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşınıyor. Açıklama yapan mahkeme bu davayı ilkbaharda ele almaya başlıyor.

ANAYASAYA UYGUNLUĞU TARTIŞILACAK

Yüksek Mahkeme, Trump'ın "doğumla vatandaşlık hakkını" sınırlandıran Başkanlık Kararnamesi'nin anayasaya aykırı olup olmadığı konusunda son sözü söyleyecek. Mahkemenin yaz başında kesin kararını vermesi bekleniyor.

Trump'ın göreve başladığı 20 Ocak 2025 günü imzaladığı kararnamede, ABD'de yasa dışı veya geçici olarak bulunan ebeveynlerin çocuklarının Amerikan vatandaşı olamayacağı belirtiliyordu.

Trump'ın 18. yüzyıldan kalan "Yabancı Düşmanlar Yasası"nı barış zamanında uygulamak istemesine dayanan düzenlemesinin mahkemeye taşınmasının ardından hukuki süreç, Yüksek Mahkemeye kadar ulaşmıştı.

Söz konusu Başkanlık Kararnamesi, kısa süreli vizelerle ya da yasal statüsü olmayan kişilerin ABD’de doğan çocuklarına vatandaşlık hakkı tanınmasını engellemeyi hedefliyor.

Yüksek Mahkeme, nisanda Trump’ın yürütme emrine karşı ülke çapında “genel” ihtiyati tedbir kararı veren Maryland, Massachusetts ve Washington eyaletlerindeki 3 alt mahkeme yargıcına odaklanan birleştirilmiş davaları görüşmeyi kabul etmişti.