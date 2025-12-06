Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Trump'ın doğumla vatandaşlık almayı sınırlayan kararı ele alınacak

ABD'de çok tartışılan doğum yoluyla ABD vatandaşlığını alma hakkının sınırlandırılmasını Yüksek Mahkeme ele alacak. Kararnamenin anayasaya uygun olup olmadığı görüşülerek karara bağlanacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump'ın doğumla vatandaşlık almayı sınırlayan kararı ele alınacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.12.2025
saat ikonu 01:34
|
GÜNCELLEME:
06.12.2025
saat ikonu 01:34

Başkanı 'ın göreve geldiği günlerde ilk aldığı kararlardan olan doğum yoluyla hakkının iptal edilmesi kararı ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşınıyor. Açıklama yapan mahkeme bu davayı ilkbaharda ele almaya başlıyor.

Trump'ın doğumla vatandaşlık almayı sınırlayan kararı ele alınacak

ANAYASAYA UYGUNLUĞU TARTIŞILACAK

, Trump'ın "doğumla vatandaşlık hakkını" sınırlandıran Başkanlık Kararnamesi'nin anayasaya aykırı olup olmadığı konusunda son sözü söyleyecek. Mahkemenin yaz başında kesin kararını vermesi bekleniyor.

Trump'ın göreve başladığı 20 Ocak 2025 günü imzaladığı kararnamede, ABD'de yasa dışı veya geçici olarak bulunan ebeveynlerin çocuklarının Amerikan vatandaşı olamayacağı belirtiliyordu.

Trump'ın doğumla vatandaşlık almayı sınırlayan kararı ele alınacak

Trump'ın 18. yüzyıldan kalan "Yabancı Düşmanlar Yasası"nı barış zamanında uygulamak istemesine dayanan düzenlemesinin mahkemeye taşınmasının ardından hukuki süreç, Yüksek Mahkemeye kadar ulaşmıştı.

Söz konusu Başkanlık Kararnamesi, kısa süreli vizelerle ya da yasal statüsü olmayan kişilerin ABD’de doğan çocuklarına vatandaşlık hakkı tanınmasını engellemeyi hedefliyor.

Yüksek Mahkeme, nisanda Trump’ın yürütme emrine karşı ülke çapında “genel” ihtiyati tedbir kararı veren Maryland, Massachusetts ve Washington eyaletlerindeki 3 alt mahkeme yargıcına odaklanan birleştirilmiş davaları görüşmeyi kabul etmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump’tan elektrikli araçlara bir fren daha
Putin’in Trump ekibiyle görüşmesi Zelenskiy’i harekete geçirdi: "Moskova'da ne konuşulduğunu hemen öğrenmeliyiz!"
ETİKETLER
#donald trump
#abd
#anayasa
#vatandaşlık
#yüksek mahkeme
#Başkanlık Kararnamesi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.