13°
 Ali Osman Polat

Putin’in Trump ekibiyle görüşmesi Zelenskiy’i harekete geçirdi: "Moskova'da ne konuşulduğunu hemen öğrenmeliyiz!"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin’in eski ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcileriyle Moskova’da yaptığı görüşmeye ilişkin kaygılarını dile getirdi. Zelenskiy, "Putin'in savaşı uzatmak için hangi bahaneleri uydurduğu konusunda tam bilgi edinmeliyiz" açıklamasını yaptı ve Ukraynalı-ABD'li heyetlerin ABD’de bir araya geleceğini duyurdu.

05.12.2025
05.12.2025
saat ikonu 04:25

Devlet Başkanı Vladimir ’in, Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve danışmanı Jared Kushner ile Moskova’da gerçekleştirdiği görüşme, 'da endişeye neden oldu.

Putin’in Trump ekibiyle görüşmesi Zelenskiy’i harekete geçirdi: "Moskova'da ne konuşulduğunu hemen öğrenmeliyiz!"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ve ABD heyetlerinin bir araya geleceğini hatırlatarak, "Şu anda yapmamız gereken şey, Moskova'da neler konuşulduğu ve Putin'in savaşı uzatmak ve Ukrayna'ya baskı yapmak için hangi bahaneleri uydurduğu konusunda tam bilgi edinmek" ifadelerini kullandı.

AB ÜYELİĞİ BİZİM GÜVENLİK GARANTİMİZİN PARÇASI

"Gerçek güvenliği yalnızca onurlu bir barış sağlar" diyen Zelenskiy, barış hedefine ulaşmak için tüm partnerleri ile işbirliğini sürdüreceklerinin altını çizdi.

Günün erken saatlerinde Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüştüğünü aktaran Zelenskiy, Ukrayna'nın 'ne katılımının devlet ve halk için garantilerinin bir parçası olduğuna inandıklarını ve bu temelde ABD dahil herkesle iletişimi sürdürdüklerini belirtti. Zelenskiy, gelecek hafta AB üyeliği ve güvenlik garantileri konusunda çok ciddi toplantılar yapılacağını da ekledi.

Putin’in Trump ekibiyle görüşmesi Zelenskiy’i harekete geçirdi: "Moskova'da ne konuşulduğunu hemen öğrenmeliyiz!"

DEVLET BAŞKANLIĞI OFİSİNE YENİ ATAMA SİNYALİ

Zelenskiy, ayrıca yarın kurmaylarıyla yapacağı toplantıda, tugayların kendilerini daha güvende hissetmeleri için birlikler arasında daha rasyonel personel dağılımı konusunun gündemde olacağını söyledi. Devlet Başkanlığı Ofisi’ne atanacak yeni özel kalem müdürü adayıyla görüşmelerini sürdürdüğünü belirten Zelenskiy, yeni ismin çok yakında belli olacağını da sözlerine ekledi.

