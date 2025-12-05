Çin'in ünlü elektrikli aracı Nio EC6 kazada ikiye ayrıldı

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio’nun EC6 modeline aracın ikiye bölünmesi tartışmalara sebep oldu. Şanghay'da meydana gelen trafik kazasında yüksek hızda seyreden araç beton bariyere çarptı.

"SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ DEVREDE DEĞİLDİ" İDDİASI

Nio, kazanın araç içi sistem tarafından otomatik olarak raporlandığını ve şirketin hemen bilgilendirildiğini duyurdu. Kazanın gerçekleştiği anda herhangi bir sürüş destek sisteminin aktif olmadığı belirtildi. Firma ayrıca, çarpışma sonrası kapı kollarının otomatik olarak açıldığını, batarya paketinde yangın veya termal kaçak görülmediğini vurguladı.



Kazanın sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının nedeni, aracın arka bölümünün tamamen kopmuş olması. Yetkililer, bunun aracın yüksek hızla 12 cm kalınlığındaki beton bariyere çarpması sonucu oluştuğunu, bu tip bariyerlerin darbeyi çok dar bir alanda yoğunlaştırdığını aktardı.

İlk raporlara göre yolcular çarpışmanın ardından araçtan kendi imkânlarıyla çıkmayı başardı. Ancak kabin içindeki deformasyon, emniyet sistemlerinin performansı ve darbenin araç yapısına nasıl yayıldığı gibi teknik detayların henüz bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilmediği bildirildi.