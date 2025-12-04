Akaryakıt zamlandı, araç sahipleri uyarıldı! Kışın benzin tasarrufu için 7 kritik uygulama

RÖLANTİDE ÇALIŞMA YAKIT İSRAFINA NEDEN OLUR

Birçok sürücü, aracı ısıtmak için daha uzun süre rölantide çalışıyor ve bu da mesafe kat etmeden yakıt tüketimine neden oluyor. Uzmanlar kış aylarında yakıt maliyetlerini kontrol altında tutmak için rölantide kalma süresini en aza indirmeyi tavsiye ediyor.