Akaryakıt zamlandı, araç sahipleri uyarıldı! Kışın benzin tasarrufu için 7 kritik uygulama

Akaryakıt fiyatlarında tabela her geçen gün değişiyor. Küresel ekonomideki inişli çıkışlı seviyeler benzin ve motorin fiyatlarına olumsuz yansıyor. Araç sahiplerine özellikle kışın yakıt ekonomisini dengede tutmak için çeşitli öneriler geliyor. İşte yakıt bütçenizden kar etmek için uygulamalar...
Kış mevsiminde araçta akaryakıt fiyatlarını katlayan nedenler ortaya çıktı. Yakıt bütçenizi korumak için otomobil uzmanları bazı ipuçlarını verdi. Quartz’da yer alan detaylarda sıcaklıklar düştüğünde araç türüne bağlı olarak yakıt ekonomisi yüzde 20’ye kadar azaltılabilir.
Hem işe gidip gelenler hem de uzun yolculuk yapanlar aylık benzin masraflarını azaltabilir. Her faktör potansiyel bir tasarruf fırsatı sunuyor. İşte soğuk havalarda aracınızın yakıt ekonomisinin değişmesine neden olabilecek 7 uygulama...
Otomobiller, motor soğukken optimum çalışma sıcaklığına ulaşmaları daha uzun sürdüğü için ekstra yakıt yakarlar. Bu durum özellikle kısa yolculuklarda belirgindir.
ABD Enerji Bakanlığı, motorun daha hızlı ısıtılmasının genel yakıt verimliliğini artırabileceğini açıklıyor. Kısa süreli çalıştırma sonrası düşük devirde sürüş yapmak motoru güvenle ısıtmaya yardımcı olur.
Soğuk hava lastik basıncını düşürerek yuvarlanma direncini artırır. Yetersiz şişirilmiş lastikler yakıt verimliliğini %3'e kadar düşürebilir, bu nedenle lastik basıncını düzenli olarak kontrol etmek yakıt tasarrufu sağlamanın kolay bir yoludur.
Benzin, soğuk havalarda daha iyi performans sağlamak için kışın yeniden formüle edilir. ABD Enerji Bakanlığı'na göre, bu kış yakıt karışımları biraz daha düşük enerji içeriğine sahiptir ve bu da depo başına galon başına kat edilen mesafeyi azaltmaya yardımcı olabilir.
Birçok sürücü, aracı ısıtmak için daha uzun süre rölantide çalışıyor ve bu da mesafe kat etmeden yakıt tüketimine neden oluyor. Uzmanlar kış aylarında yakıt maliyetlerini kontrol altında tutmak için rölantide kalma süresini en aza indirmeyi tavsiye ediyor.
Kabin ısıtıcısını, buz çözücüleri veya ısıtmalı koltukları çalıştırmak motordan ek enerji çeker. Düşük ayarda çalıştırılması ve de düşük devirde araç kullanılırken hiç çalıştırılmaması öneriliyor.
Trafik araç sahiplerinin en büyük uğraş verdiği alan. ABD Enerji Bakanlığı'na göre , dur-kalk sürüş, sabit otoyol sürüşüne göre daha fazla yakıt tüketir.
Kar lastikleri, ekstra donanım ve tavan bagajı ağırlığı ve sürtünmeyi artırır. Bu ek yük motorun daha fazla çalışmasına neden olarak galon başına düşen kilometreyi azaltır.