Bu hafta sonu sınav var mı? 6, 7 Aralık sınav takvimi

6 Aralık 2025 Cumartesi ve 7 Aralık 2025 Pazar günleri için sınav yoğunluğu dikkat çekiyor.

Bu hafta birbirinden bağımsız tam 4 farklı sınav uygulanacak.

Bazı sınavlar ÖSYM tarafından gerçekleştirilirken, bazı sınavlar ise Açıköğretim Fakülteleri tarafından yürütülecek.

BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?

AÖF Güz Dönemi Ara Sınavları 06-07 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak.

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı ise 6 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı 7 Aralık 2025 tarihinde uygulanacak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı da 7 Aralık 2025 tarihinde tamamlanacak.