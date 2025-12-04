Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Bu hafta sonu sınav var mı? 6, 7 Aralık sınav takvimi

ÖSYM'nin ve Açıköğretim Fakültelerinin sınavları hafta sonu günlerinde gerçekleştiriliyor. Bu hafta sonu için geri sayım başlarken, 6 Aralık Cumartesi ve 7 Aralık Pazar hangi sınavların yapılacağı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bu hafta sonu sınav var mı? 6, 7 Aralık sınav takvimi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 17:49
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 17:49

6 Aralık 2025 Cumartesi ve 7 Aralık 2025 Pazar günleri için sınav yoğunluğu dikkat çekiyor.

Bu hafta birbirinden bağımsız tam 4 farklı sınav uygulanacak.

Bazı sınavlar ÖSYM tarafından gerçekleştirilirken, bazı sınavlar ise Açıköğretim Fakülteleri tarafından yürütülecek.

Bu hafta sonu sınav var mı? 6, 7 Aralık sınav takvimi

BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?

AÖF Güz Dönemi Ara Sınavları 06-07 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak.

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı ise 6 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Bu hafta sonu sınav var mı? 6, 7 Aralık sınav takvimi

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı 7 Aralık 2025 tarihinde uygulanacak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı da 7 Aralık 2025 tarihinde tamamlanacak.

ETİKETLER
#Ösym Sınavları
#Açıköğretim Sınavlar
#Aöf Sınavları
#Kaymakam Adaylığı Sınavı
#Cumhurbaşkanlığı Sınavı
#İş Sağlığı Güvenliği Sınavı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.