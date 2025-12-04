Bu hafta sonu sınav var mı? 6, 7 Aralık sınav takvimi

Kategoriler
6 Aralık 2025 Cumartesi ve 7 Aralık 2025 Pazar günleri için sınav yoğunluğu dikkat çekiyor.
Bu hafta birbirinden bağımsız tam 4 farklı sınav uygulanacak.
Bazı sınavlar ÖSYM tarafından gerçekleştirilirken, bazı sınavlar ise Açıköğretim Fakülteleri tarafından yürütülecek.
AÖF Güz Dönemi Ara Sınavları 06-07 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak.
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı ise 6 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı 7 Aralık 2025 tarihinde uygulanacak.
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı da 7 Aralık 2025 tarihinde tamamlanacak.