Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Victor Osimhen için yol göründü! Üst düzey isim gideceği takımı açıkladı

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız forveti Victor Osimhen için gündem olacak bir iddia ortaya atıldı. Osimhen'in yeni sezon öncesi Real Madrid'e transfer olabileceğini öne sürüldü. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Victor Osimhen için yol göründü! Üst düzey isim gideceği takımı açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 17:16

Kariyerinde Ajax, Juventus, Borussia Dortmund gibi takımlarda forma giyen Nijeryalı eski futbolcu Sunday Oliseh, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'le ilgili gündem olacak ifadelere imza attı.

Victor Osimhen için yol göründü! Üst düzey isim gideceği takımı açıkladı

'REAL MADRID'E GİDEBİLİR'

Insight Podcast yayınında açıklamalar yapan Sunday Oliseh, Osimhen'in yeni sezon öncesi Real Madrid'e transfer olabileceğini açıkladı.

Victor Osimhen için yol göründü! Üst düzey isim gideceği takımı açıkladı

MBAPPE SOLDA, OSIMHEN FORVETTE

Vinicius'un Real Madrid'den ayrılması halinde LaLiga devinin, Osimhen için devreye gireceğini söyleyen eski futbolcu, söz konusu durumda Mbappe'nin sol kanatta, Osimhen'in forvette görev alacağını aktardı.

Victor Osimhen için yol göründü! Üst düzey isim gideceği takımı açıkladı

"BUNU ÜST DÜZEY BİR İSİMDEN DUYDUM"

Sunday Oliseh konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Osimhen'in aday olma ihtimali çok fazla konuşuluyor. Bu bilgiyi nasıl edindiğimi söylemeyeceğim. Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz ama bunu üst düzey bir isimden duyduğumda genç adam adına çok sevindim"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Süper Lig'te 15'inci hafta hakemleri belli oldu!
Emre Belözoğlu, Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni takımı belli oldu
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.