Victor Osimhen için yol göründü! Üst düzey isim gideceği takımı açıkladı

Kariyerinde Ajax, Juventus, Borussia Dortmund gibi takımlarda forma giyen Nijeryalı eski futbolcu Sunday Oliseh, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'le ilgili gündem olacak ifadelere imza attı.
Insight Podcast yayınında açıklamalar yapan Sunday Oliseh, Osimhen'in yeni sezon öncesi Real Madrid'e transfer olabileceğini açıkladı.
Vinicius'un Real Madrid'den ayrılması halinde LaLiga devinin, Osimhen için devreye gireceğini söyleyen eski futbolcu, söz konusu durumda Mbappe'nin sol kanatta, Osimhen'in forvette görev alacağını aktardı.
Sunday Oliseh konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Osimhen'in aday olma ihtimali çok fazla konuşuluyor. Bu bilgiyi nasıl edindiğimi söylemeyeceğim. Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz ama bunu üst düzey bir isimden duyduğumda genç adam adına çok sevindim"