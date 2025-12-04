ALES 3 sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES/3) üçüncü oturumu, 23 Kasım 2025 tarihinde 81 ildeki 92 sınav merkezinde, başarıyla uygulandı.

Şimdi ise gözler, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak ALES/3 sonuçlarına odaklandı.

ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine göre, 6 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025-ALES/3 sınavının sonuçları 12 Aralık 2025 Cuma günü duyurulacak.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan “sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

ALES 3 SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama ekranı “sonuc.osym.gov.tr” adresine giriş yapın.

T.C. Kimlik Numaranız ve ÖSYM aday şifrenizle sisteme başvurun.

Alternatif olarak, e-Devlet üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne erişerek sonuçlarınızı inceleyebilirsiniz.