ALES 3 sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES/3) üçüncü oturumu, 23 Kasım 2025 tarihinde 81 ildeki 92 sınav merkezinde, başarıyla uygulandı.
Şimdi ise gözler, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak ALES/3 sonuçlarına odaklandı.
ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine göre, 6 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025-ALES/3 sınavının sonuçları 12 Aralık 2025 Cuma günü duyurulacak.
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan “sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama ekranı “sonuc.osym.gov.tr” adresine giriş yapın.
T.C. Kimlik Numaranız ve ÖSYM aday şifrenizle sisteme başvurun.
Alternatif olarak, e-Devlet üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne erişerek sonuçlarınızı inceleyebilirsiniz.