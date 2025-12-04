Menü Kapat
14°
ALES 3 sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları sorgulama ekranı

23 Kasım 2025 tarihinde Türkiye genelinde ve yurt dışında yapılan sınavın sonuçları için geri sayım başlamış durumda. ALES 3 sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM AİS ile izleniyor.

ALES 3 sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları sorgulama ekranı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 17:06
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 17:07

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından organize edilen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES/3) üçüncü oturumu, 23 Kasım 2025 tarihinde 81 ildeki 92 sınav merkezinde, başarıyla uygulandı.

Şimdi ise gözler, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak ALES/3 sonuçlarına odaklandı.

ALES 3 sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları sorgulama ekranı

ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine göre, 6 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025-ALES/3 sınavının sonuçları 12 Aralık 2025 Cuma günü duyurulacak.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan “sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

ALES 3 sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları sorgulama ekranı

ALES 3 SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama ekranı “sonuc.osym.gov.tr” adresine giriş yapın.

T.C. Kimlik Numaranız ve ÖSYM aday şifrenizle sisteme başvurun.

Alternatif olarak, e-Devlet üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne erişerek sonuçlarınızı inceleyebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

ALES 3 sonuçları erken açıklanabilir mi?
ÖSYM takvimine göre resmi tarih 12 Aralık’tır, ancak önceki yıllarda olduğu gibi bir sürpriz erken açıklama ihtimali her zaman konuşulmaktadır.
#ösym
#sınav sonuçları
#sınav takvimi
#Ales/3
#2025 Ales
#Sonuç Duyuru
#Aktüel
