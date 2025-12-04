Prof. Dr. Bektaş'tan İstanbul depremi uyarısı! Zamanı ve büyüklüğü revize edilmeli

Olası İstanbul depremiyle ilgili konuşan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, "İstanbul deprem beklentisinin zamanı ve büyüklüğü revize edilmelidir" dedi. Prof. Dr. Bektaş daha önceki tahminlerin Marmara Fayı'nın 'tam kilitli olduğunu ve büyük deprem enerjisi biriktirdiğini' varsaydığını belirtirken, "Oysa günümüzdeki GPS, İnSAR, ve denizaltı akustik çalışmaları fayın kısmen de olsa creep yaparak deprem enerji bütçesini oldukça düşürdüğünü (max. M6,6) gösterebilir" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul deprem beklentisinin zamanının ve büyüklüğünün revize edilmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Bektaş, Doğu Marmara'daki depremin 7.2-7.4 büyüklüğünün yıkım tahminine dayandığını belirtirken, 30 yıl içerisindeki deprem beklentisinin ise tarihsel depremlerin istatistiki bir sonucu olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Bektaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Doğu Marmara'daki 1766 M7,2-7,4 depreminin büyüklüğü yıkım tahminine dayanır ( Ambraseys,2002). 30 yıl içerisindeki Deprem beklentisi ise tarihsel depremlerin istatistiki bir sonucudur. (Tom Parson,2004) Her iki çalışma ana Marmara Fayı'nın tam kilitli olduğunu ve büyük deprem enerjisi biriktirdiğini varsayar. Oysa günümüzdeki GPS, İnSAR, ve denizaltı akustik çalışmaları fayın kısmen de olsa creep yaparak deprem enerji bütçesini oldukça düşürdüğünü (max. M6,6) gösterebilir."

