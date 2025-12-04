Eren Elmalı cezası ne zaman bitecek? Samsunspor ve Monaco maçlarında oynayıp oynamayacağı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bahis soruşturması kapsamında Eren Elmalı'nın da aralarında bulunduğu 1024 futbolcu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.

PFDK'ya sevk edilen Eren Elmalı'nın 13 Kasım 2025 tarihinde 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldığı açıklanmıştı. Ceza kapsamında Eren Elmalı 45 gün boyunca Galatasaray'ın Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa maçlarında forma giyemeyecek.

Taraftarlar tarafından Eren Elmalı cezası ne zaman biteceği, Samsunspor, Monaco maçlarında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

EREN ELMALI CEZASI NE ZAMAN BİTECEK?

Eren Elmalı'nın bahis soruşturması kapsamında aldığı 45 gün hak mahrumiyeti cezası 28 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Bu kapsamda Eren Elmalı 28 Aralık 2025 tarihinde Galatasaray'ın oynayacağı karşılaşmalarda forma giyebilecek.

Eren Elmalı'nın bu süre zarfında kaçıracağı karşılaşmalar ise şöyle:

05.12.2025 | Süper Lig | Galatasaray - Samsunspor

09.12.2025 | UEFA Şampiyonlar Ligi | Monaco - Galatasaray

13.12.2025 | Süper Lig | Antalyaspor - Galatasaray

21.12.2025 | Süper Lig | Galatasaray - Kasımpaşa

EREN ELMALI GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Eren Elmalı bahis soruşturması kapsamında PFDK tarafından verilen hak mahrumiyeti cezasından dolayı Galatasaray'ın 5 Aralık 2025 Cuma günü oynayacağı Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

EREN ELMALI MONACO - GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası kapsamında 9 Aralık 2025 Salı günü oynanacak olan Monaco - Galatasaray maçında Eren Elmalı aldığı ceza kapsamında oynayamayacak.