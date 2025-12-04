Menü Kapat
TGRT Haber
 Dilek Ulusan

Hayatın Benim ve Serseri Aşıklar dizileri başlamadan iptal edildi

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Hayatın Benim ve Serseri Aşıklar dizileri başlamadan final yaptı. Sezonda dizilerin erken final yapması, yeni, sezon için bu kararın alındığı belirtildi.

04.12.2025
04.12.2025
saat ikonu 16:40

2026 yılında yayınlanması planlanan iki dizi Hayatın Benim ve Serseri Aşıklar, başlamadan bitti. Dizilerin başrol oyuncularıyla görüşmeler devam ederken, yayının iptal haberi geldi.

YENİ SEZONDA İKİ DİZİ BAŞLAMADAN FİNAL OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 2026 yılının ilk ayları için hazırlanan iki dizi projesi için peş peşe iptal kararı alındı. İlk olarak Kapadokya, ardından Mardin ya da Bursa’da çekmeyi planlandığı ve ’a teklif götürülen “Hayatın Benim” dizisi iptal edildi.

Hayatın Benim ve Serseri Aşıklar dizileri başlamadan iptal edildi

Bodrum’da çekmek için mekan baktıkları, ve İlayda Alişan’la görüştükleri “Serseri Aşıklar” dizisi de iptal edildi. İki projenin de yeni sezonda yeniden gündeme gelip gelmeyeceği ise şimdilik belli değil. Artan maliyetler, düşen reklam gelirleri iptal kararlarında belirleyici nedenler oldu.

Hayatın Benim ve Serseri Aşıklar dizileri başlamadan iptal edildi
ETİKETLER
#Alperen Duymaz
#ekin koç
#Dizi Iptali
#Hayatın Benim
#Serseri Aşıklar
#İlayda Alişan
#Medya
