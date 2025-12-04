Hayatın Benim ve Serseri Aşıklar dizileri başlamadan iptal edildi

2026 yılında yayınlanması planlanan iki dizi Hayatın Benim ve Serseri Aşıklar, başlamadan bitti. Dizilerin başrol oyuncularıyla görüşmeler devam ederken, yayının iptal haberi geldi.

YENİ SEZONDA İKİ DİZİ BAŞLAMADAN FİNAL OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 2026 yılının ilk ayları için hazırlanan iki dizi projesi için peş peşe iptal kararı alındı. İlk olarak Kapadokya, ardından Mardin ya da Bursa’da çekmeyi planlandığı ve Alperen Duymaz’a teklif götürülen “Hayatın Benim” dizisi iptal edildi.

Bodrum’da çekmek için mekan baktıkları, Ekin Koç ve İlayda Alişan’la görüştükleri “Serseri Aşıklar” dizisi de iptal edildi. İki projenin de yeni sezonda yeniden gündeme gelip gelmeyeceği ise şimdilik belli değil. Artan maliyetler, düşen reklam gelirleri iptal kararlarında belirleyici nedenler oldu.