Gündem
Polisin üzerine sürmüştü... CHP'li Beker'in şoförüne hapis cezası: Araç silah sayıldı

Ankara'da CHP'li vekil Adnan Beker'in şoförü İrfan Aşılıoğlu'nun "dur" ihtarında bulunan polisin üzerine aracı sürmekten yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Aracı silah sayan mahkeme heyeti, Aşılıoğlu'na 6 ay 7 gün hapis cezası verdi.

'da CHP Ankara Milletvekili 'in şoförü İrfan Aşılıoğlu'nun "dur" ihtarında bulunan polisin üzerine aracı sürmesiyle ilgili devam eden davada karar açıklandı.

Duruşmada sanık İrfan Aşılıoğlu ve avukatları hazır bulundu. Hakim, bu celsede dosyayı karara bağlayacaklarını belirterek sanık Aşılıoğlu’na söz verdi.

Suçlamayı kabul etmeyen Aşılıoğlu, “Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Mahkemeden beraatımı talep ediyorum” dedi. Cumhuriyet savcısı ise mütalaasını tekrar ettiğini bildirdi.

Polisin üzerine sürmüştü... CHP'li Beker'in şoförüne hapis cezası: Araç silah sayıldı

ARAÇ SİLAH SAYILDI

Sanık ve avukatlarının beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, aracı silah sayarak Aşılıoğlu’nu “” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDU

İyi hal indirimi uygulayan heyet, cezayı 6 ay 7 güne düşürdü. Hakim, cezayı 18 bin 700 lira adli para cezasına çevirirken sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.

