Emniyeti harekete geçiren görüntüler! Kadın doktora ağza alınmayacak küfürler etti!

Ataşehir'de trafikte tartıştığı kadın sürücünün aracına zarar vererek hakaret eden sürücü gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Esatpaşa Caddesi'nde bir kişinin tartıştığı kadın doktor E. S.'nin aracına zarar vererek hakaret ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri görüntülerden kimlik bilgilerini tespit ettiği sürücü T.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.