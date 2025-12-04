Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kenan İmirzalıoğlu çekimlerden memnun olmadı, Karadayı ekibini ABİ dizisine toplamaya çalışıyor

Uzun bir aranın ardından A.B.İ. dizisiyle ekrana dönen Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk çekimlerden memnun olmadı iddia edildi. Ekim ayında yayına girmesi beklenen dizinin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu'nun 10 yıl önce yer aldığı Karadayı ekibini tekrar toplamaya çalıştığı iddia edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kenan İmirzalıoğlu çekimlerden memnun olmadı, Karadayı ekibini ABİ dizisine toplamaya çalışıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 16:25

ile 'nun başrolünde yer aldığı A.B.İ. dizisinde krizler bitmiyor. Afişi geçtiğimiz gün yayınlanan dizideki başrol oyuncularının yaş farkı tepki toplarken, senarist Melih Özyılmaz'ın ayrılık haberi dikkat çekti. İddialara göre; Kenan İmirzalıoğlu, A.B.İ. dizisi için Karadayı ekibiyle görüşmeye başladı.

A.B.İ. DİZİSİNİN YAYIN TARİHİ YİNE DEĞİŞTİ

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrolünde yer aldığı A.B.İ. dizisinde ayrılıklar bitmiyor. Temmuz ayında çekimlerine başlanan dizinin ekim ayında yayın hayatına başlayacağı duyurulmuştu. Daha sonra kasım ayına ertelenen dizinin yayın tarihi yine değişti.

Kenan İmirzalıoğlu çekimlerden memnun olmadı, Karadayı ekibini ABİ dizisine toplamaya çalışıyor

Afra Saraçoğlu geçtiğimiz gün verdiği röportajda Abi dizimiz, yeni sezonda yayına girecek” dedi. Böylece dizinin yayın tarihinin yeniden değiştiği belirtildi.

Kenan İmirzalıoğlu çekimlerden memnun olmadı, Karadayı ekibini ABİ dizisine toplamaya çalışıyor

KENAN İMİRZALIOĞLU KARADAYI EKİBİNİ TOPLAMAYA ÇALIYOR

Bilal Özcan'ın iddiasına göre; ilk çekimlerden memnun olmayan, Kenan İmirzalıoğlu’nun 10 yıl önce ‘Karadayı’ dizisinde çalıştığı ekibini ‘abi’ dizisine toplamaya başladığı söyleniyor. Ayrıca, dizinin yapımcısının, oyuncuların menajerlerini toplantıya çağırdığı konuşuluyor.

Kenan İmirzalıoğlu çekimlerden memnun olmadı, Karadayı ekibini ABİ dizisine toplamaya çalışıyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gökhan Türkmen'e Afyonkarahisar'da büyük şok! Eşine küfürler yağdı, soluğu karakolda aldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fatih Ürek'in hayranları endişe duyuyor! Son sağlık durumundaki iddia sevenlerini korkuttu
ETİKETLER
#afra saraçoğlu
#kenan imirzalıoğlu
#A.b.İ Dizisi
#Dizi Gecikmesi
#Senarist Ayrılık
#Karadayı
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.