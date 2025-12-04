Kenan İmirzalıoğlu çekimlerden memnun olmadı, Karadayı ekibini ABİ dizisine toplamaya çalışıyor

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrolünde yer aldığı A.B.İ. dizisinde krizler bitmiyor. Afişi geçtiğimiz gün yayınlanan dizideki başrol oyuncularının yaş farkı tepki toplarken, senarist Melih Özyılmaz'ın ayrılık haberi dikkat çekti. İddialara göre; Kenan İmirzalıoğlu, A.B.İ. dizisi için Karadayı ekibiyle görüşmeye başladı.

A.B.İ. DİZİSİNİN YAYIN TARİHİ YİNE DEĞİŞTİ

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrolünde yer aldığı A.B.İ. dizisinde ayrılıklar bitmiyor. Temmuz ayında çekimlerine başlanan dizinin ekim ayında yayın hayatına başlayacağı duyurulmuştu. Daha sonra kasım ayına ertelenen dizinin yayın tarihi yine değişti.

Afra Saraçoğlu geçtiğimiz gün verdiği röportajda Abi dizimiz, yeni sezonda yayına girecek” dedi. Böylece dizinin yayın tarihinin yeniden değiştiği belirtildi.

KENAN İMİRZALIOĞLU KARADAYI EKİBİNİ TOPLAMAYA ÇALIYOR

Bilal Özcan'ın iddiasına göre; ilk çekimlerden memnun olmayan, Kenan İmirzalıoğlu’nun 10 yıl önce ‘Karadayı’ dizisinde çalıştığı ekibini ‘abi’ dizisine toplamaya başladığı söyleniyor. Ayrıca, dizinin yapımcısının, oyuncuların menajerlerini toplantıya çağırdığı konuşuluyor.