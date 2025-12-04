Fatih Ürek'in hayranları endişe duyuyor! Son sağlık durumundaki iddia sevenlerini korkuttu

Ekim ayında evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavi olan Fatih Ürek hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Sosyal medyada "Fatih Ürek öldü" gibi asılsız iddialar dolaşırken, ünlü sanatçının hayranların Fatih Ürek'in son sağlık durumuyla ilgili net bir bilgi almak istiyor.

FATİH ÜREK'İN SON SAĞLIK DURUMUNDA YENİ GELİŞME

15 Ekim 2025'te yaşadığı kalp krizi sonrasında kalbi duran Fatih Ürek'in son sağlık durumuyla en son açıklamayı menajeri Mert Siliv yaptı. Yaklaşık 50 gündür tedavi altında olan Fatih Ürek'in sürecin uzun sürmesi ve kalbin durması nedeniyle sağlık durumunun kritik olduğunu vurguluyor. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre; Ürek’in hâlâ uyandırılamadığı ve hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşamadığı öne sürüldü.

FATİH ÜREK'İN MENAJERİ EN SON 1 AY ÖNCE KONUŞTU

Fatih Ürek hakkında sık sık yeni haberlerin çıkmasının ardından menajeri Mert Siliv yaptığı paylaşımda; "Bu kadar seveni olan bir sanatçının durumu hakkında yapılan asılsız açıklamalar, hem bizi hem de kamuoyunu rahatsız etmektedir. Doktorlarımızın da söylediği gibi, her hastanın süreci farklıdır. Biz sadece Fatih Ürek’in sağlığına ve iyi haberler alabilmeye odaklanmış durumdayız" dedi.