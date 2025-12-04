Yılbaşında 9 gün tatil yapacaklar! Özel sektörden sürpriz hamle

Bu sene yılbaşı tatili için gündemde birçok farklı senaryo var. Kamuda çalışanlar, hafta içine denk gelen resmi tatili değerlendirmenin planını yaparken, özel sektörden tatilin 9 güne uzatıldığına dair haberler gelmeye başladı. Diğer yandan senelik izni bulunanlar ise hafta sonu tatilini bağlayıp yılbaşı tatilini 4 güne çıkarmanın hayalini kuruyor.

RESMİ YILBAŞI TATİLİ 1 GÜN

Türkiye’de resmi günler takvimine göre her yıl 1 Ocak tarihi resmi tatil olarak uygulanıyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2026 Perşembe günü milyonlarca çalışan yılbaşı tatili yapacak. Diğer yandan sağlık ve güvenlik gibi sektörlerde ise nöbetçi çalışanlar faaliyetlerin devamını sağlayacak. Ancak Hafta arasına denk gelen bir günlük tatil daha uzun bir tatil hayali kuranların hevesini kursağında bıraktı.

Ramazan Bayramı tatili 3, Kurban Bayramı tatili 4 gün uygulanırken bu tatillerin hafta içine denk gelmesi halinde bayram tatilleri, kamu çalışanları için idari tatil ilan edilerek 9 güne uzatılıyor. Böylelikle bir hafta sonundan diğer hafta sonu tatiline kadar izin yapan çalışanlar yıllık iznine dokunmadan tatil yapabiliyor. Ancak yılbaşı tatili olarak kullanılan resmi tatilin süresi tek bir gün olduğu için hiçbir zaman 9 güne uzamadı.

ÖZEL SEKTÖRDEN 9 GÜN TATİL SÜRPRİZİ

“Yılbaşı tatili kaç gün olur, uzar mı?” tartışmaları gündemde yer almaya devam ederken, özel sektörden çalışanları sevindirecek haberler de gelmeye başladı. Dünyanın en büyük video monetization şirketlerinden biri olarak tanımlanan Merzigo isimli şirket yılbaşı tatilini 9 gün uygulayacaklarını duyurdu.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Ekip arkadaşlarımızın yıl sonunda biriken bu yorgunluğunu rahatça atabilmeleri, yılbaşında istedikleri gibi plan yapabilmeleri, öncesinde ya da sonrasında hiçbir şey düşünmek zorunda kalmamaları adına 9 günlük bir tatil planladık. Bu planı yaparken bunu gösteriş amaçlı yapıp yasal haklarından düşürmek gibi bir hesap içine girmeden, doğrudan 9 günlük tatil tanımladık.” İfadeleri kullanıldı.

Bu gelişmenin ardından farklı sektörlerde şirket çalışanları da yılbaşı tatiline ilişkin yapılacak açıklamaları dört gözle beklemeye başladı. Tahminler ise 9 günlük tatil furyasının özel sektörde yayılacağı yönünde.

1 GÜN YILLIK İZİNLE 4 GÜNLÜK YILBAŞI TATİLİ

Kamu kurumlarında çalışanlar için yılbaşı izninin 9 güne uzaması gibi bir durum beklenmiyor. Zira tarihte böyle bir uygulamanın varlığı da görülmüş değil. Ancak tek günlük izni 4 güne uzatmak isteyenler için farklı bir alternatif bulunuyor.

1 Ocak Perşembe günü yapılan bir günlük tatilin ardından 2 Ocak Cuma günü yıllık izin kullanılması durumunda 3-4 Ocak tarihlerinin hafta sonu olması sebebiyle 4 günlük bir tatil elde edilebiliyor. Kamu kurumlarında yasal bir izin olduğu için bu şekilde bir alternatif kullanmak oldukça mümkün. Ancak şirket politikaları nedeniyle özel sektörde bu imkan her zaman kullanılamayabiliyor.

TURİZM SEKTÖRÜNÜN GÖZÜ YAPILACAK AÇIKLAMADA

2025 yılı turizm sektörü açısından oldukça verimli geçti. TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,9 artarak 24 milyar 257 milyon 815 bin dolar oldu. Uzmanlar özellikle yaz sezonundaki yüksek kapasitenin yılın tüm aylarına dağılması durumunda gerçek bir ilerlemenin kaydedileceğini belirtiyor. Bu kapsamda yılbaşı tatilinin uzamasının turizm sektörünün genişlemesinde önemli bir adım olacağı düşünülüyor.