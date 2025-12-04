Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Yılbaşında 9 gün tatil yapacaklar! Özel sektörden sürpriz hamle

Yılbaşı için hazırlıklar hızlı adımlarla ilerliyor. Tüm sektörlerde yeni yıla özel kampanyalar, stratejiler hayata geçirilirken, çalışanların gözü ise yılbaşı tatilinde. Türkiye’de yılbaşı için resmi tatil bir gün olarak uygulanıyor. Bu küçük ara, hafta sonu tatili ile birleştirildiğinde ise biraz daha uzayabiliyor. 1 Ocak 2026 tarihi Perşembe gününe denk geldiği için çalışanlar bu yılki yılbaşı tatili için farklı alternatifleri düşünmeye başladı. Diğer yandan yüzlerce çalışanı bulunan özel şirketler yaptıkları açıklama ile yılbaşı tatili 9 gün şeklinde uygulayacaklarını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yılbaşında 9 gün tatil yapacaklar! Özel sektörden sürpriz hamle
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 15:03

Bu sene yılbaşı tatili için gündemde birçok farklı senaryo var. Kamuda çalışanlar, hafta içine denk gelen resmi tatili değerlendirmenin planını yaparken, özel sektörden tatilin 9 güne uzatıldığına dair haberler gelmeye başladı. Diğer yandan senelik izni bulunanlar ise hafta sonu tatilini bağlayıp yılbaşı tatilini 4 güne çıkarmanın hayalini kuruyor.

Yılbaşında 9 gün tatil yapacaklar! Özel sektörden sürpriz hamle

RESMİ YILBAŞI TATİLİ 1 GÜN

Türkiye’de resmi günler takvimine göre her yıl 1 Ocak tarihi olarak uygulanıyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2026 Perşembe günü milyonlarca çalışan yılbaşı tatili yapacak. Diğer yandan sağlık ve güvenlik gibi sektörlerde ise nöbetçi çalışanlar faaliyetlerin devamını sağlayacak. Ancak Hafta arasına denk gelen bir günlük tatil daha uzun bir tatil hayali kuranların hevesini kursağında bıraktı.

Ramazan Bayramı tatili 3, Kurban Bayramı tatili 4 gün uygulanırken bu tatillerin hafta içine denk gelmesi halinde bayram tatilleri, kamu çalışanları için idari tatil ilan edilerek 9 güne uzatılıyor. Böylelikle bir hafta sonundan diğer hafta sonu tatiline kadar izin yapan çalışanlar yıllık iznine dokunmadan tatil yapabiliyor. Ancak yılbaşı tatili olarak kullanılan resmi tatilin süresi tek bir gün olduğu için hiçbir zaman 9 güne uzamadı.

Yılbaşında 9 gün tatil yapacaklar! Özel sektörden sürpriz hamle

ÖZEL SEKTÖRDEN 9 GÜN TATİL SÜRPRİZİ

“Yılbaşı tatili kaç gün olur, uzar mı?” tartışmaları gündemde yer almaya devam ederken, özel sektörden çalışanları sevindirecek haberler de gelmeye başladı. Dünyanın en büyük video monetization şirketlerinden biri olarak tanımlanan Merzigo isimli şirket yılbaşı tatilini 9 gün uygulayacaklarını duyurdu.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Ekip arkadaşlarımızın yıl sonunda biriken bu yorgunluğunu rahatça atabilmeleri, yılbaşında istedikleri gibi plan yapabilmeleri, öncesinde ya da sonrasında hiçbir şey düşünmek zorunda kalmamaları adına 9 günlük bir tatil planladık. Bu planı yaparken bunu gösteriş amaçlı yapıp yasal haklarından düşürmek gibi bir hesap içine girmeden, doğrudan 9 günlük tatil tanımladık.” İfadeleri kullanıldı.

Bu gelişmenin ardından farklı sektörlerde şirket çalışanları da yılbaşı tatiline ilişkin yapılacak açıklamaları dört gözle beklemeye başladı. Tahminler ise 9 günlük tatil furyasının özel sektörde yayılacağı yönünde.

Yılbaşında 9 gün tatil yapacaklar! Özel sektörden sürpriz hamle

1 GÜN YILLIK İZİNLE 4 GÜNLÜK YILBAŞI TATİLİ

Kamu kurumlarında çalışanlar için yılbaşı izninin 9 güne uzaması gibi bir durum beklenmiyor. Zira tarihte böyle bir uygulamanın varlığı da görülmüş değil. Ancak tek günlük izni 4 güne uzatmak isteyenler için farklı bir alternatif bulunuyor.

1 Ocak Perşembe günü yapılan bir günlük tatilin ardından 2 Ocak Cuma günü yıllık izin kullanılması durumunda 3-4 Ocak tarihlerinin hafta sonu olması sebebiyle 4 günlük bir tatil elde edilebiliyor. Kamu kurumlarında yasal bir izin olduğu için bu şekilde bir alternatif kullanmak oldukça mümkün. Ancak şirket politikaları nedeniyle özel sektörde bu imkan her zaman kullanılamayabiliyor.

Yılbaşında 9 gün tatil yapacaklar! Özel sektörden sürpriz hamle

TURİZM SEKTÖRÜNÜN GÖZÜ YAPILACAK AÇIKLAMADA

2025 yılı sektörü açısından oldukça verimli geçti. TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,9 artarak 24 milyar 257 milyon 815 bin dolar oldu. Uzmanlar özellikle yaz sezonundaki yüksek kapasitenin yılın tüm aylarına dağılması durumunda gerçek bir ilerlemenin kaydedileceğini belirtiyor. Bu kapsamda yılbaşı tatilinin uzamasının turizm sektörünün genişlemesinde önemli bir adım olacağı düşünülüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Turizmde Ekim rekoru! Bakan Ersoy açıkladı: İşte yabancıların Türkiye'ye gelme sebebi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TBMM'den turizm ve vakıflar yasası geçti: Kimlik bildirimi zorunlu, yasa dışı ilanlara ağır ceza
ETİKETLER
#turizm
#özel sektör
#resmi tatil
#kamu personeli
#Yılbaşı Tatili
#Yılbaşı
#Tatil Uzatma
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.