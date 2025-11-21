Menü Kapat
19°
Turizmde Ekim rekoru! Bakan Ersoy açıkladı: İşte yabancıların Türkiye'ye gelme sebebi

Ekim ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,32 artarak 5 milyon 683 bin 717’ye ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılı Ekim ayına ilişkin ziyaretçi istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kültür ve Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılı Ekim ayına ilişkin istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Ersoy, Ekim ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,32 artarak 5 milyon 683 bin 717’ye ulaştığını açıkladı.

Turizmde Ekim rekoru! Bakan Ersoy açıkladı: İşte yabancıların Türkiye'ye gelme sebebi

Ekim ayında ’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında ve Federasyonu ilk iki sırada yer alırken, ekim ayında üçüncü sırada konumlandı. Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 6,20, Rusya Federasyonu’ndan gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 11,44 oranında artış gösterdi.
Bakan Ersoy, yılın ilk on aylık döneminde Türkiye’nin 55 milyon 676 bin 237 ziyaretçiyi ağırladığını, yabancı ziyaretçilerin ise 47 milyon 252 bin 314’ünü oluşturduğunu belirtti.

Turizmde Ekim rekoru! Bakan Ersoy açıkladı: İşte yabancıların Türkiye'ye gelme sebebi

Bu dönemde ülkemize gelen ziyaretçilerin büyük çoğunluğunun turist niteliğinde olması da dikkat çekti; yabancı ziyaretçilerin yüzde96,20’si kültür, gezi ve tatil amaçlı Türkiye’yi tercih etti.

Turizmde Ekim rekoru! Bakan Ersoy açıkladı: İşte yabancıların Türkiye'ye gelme sebebi

Ersoy, açıklamasında Türkiye’nin uluslararası turizmdeki güçlü konumunu koruduğunu vurgulayarak, “Türkiye, ağırladığı ziyaretçi profili, turizm çeşitliliği ve dünya çapındaki marka değerini her geçen gün daha da güçlendirmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

