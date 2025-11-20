Menü Kapat
Ekonomi


 Bengü Sarıkuş

Kripto piyasasında deprem: Bitcoin ETF’lerinden rekor çıkış

Spot Bitcoin ETF’lerinde kasım ayı boyunca 3 milyar doları aşan para çıkışı yaşandı. Bitcoin fiyatı ise ekim zirvesinden yüzde 30 gerileyerek yatırımcıyı tedirgin etti.


Haber Merkezi


20.11.2025
14:57


20.11.2025
14:57

Kripto piyasası son haftalarda adeta alarm veriyor. Ekim ayında rekor seviyelere ulaşan , o günden bu yana yaklaşık yüzde 30 değer kaybederek nisan seviyelerine geri döndü. Fiyatlardaki bu sert düşüş, özellikle spot Bitcoin ’lerinde paniği büyüttü.

Kripto piyasasında deprem: Bitcoin ETF’lerinden rekor çıkış

BlackRock’un iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu, salı günü tek başına 523 milyon dolarlık çıkış yaşayarak tarihindeki en büyük günlük para kaybını gördü. Üstelik bu, üst üste yaşanan beşinci net çıkış günü oldu. Piyasa, ekim ayındaki 19 milyar dolarlık kaldıraç tasfiyesinin ardından hâlâ kendine gelemedi.

Kripto piyasasında deprem: Bitcoin ETF’lerinden rekor çıkış

KASIM AYI BİLANÇOSU AĞIR: 3 MİLYAR DOLAR BUHAR OLDU

Salı günü Bitcoin’in kritik bir fiyat eşiğinin altına sarkması, ABD’deki 12 Bitcoin ETF’inin çoğunu toplu zarara soktu. Kasım ayının toplam çıkışı ise 3 milyar doların üzerine çıktı. Bunun yaklaşık 2 milyar doları yalnızca IBIT’ten geldi. BlackRock konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı ancak yatırımcıların güveninde ciddi bir sarsıntı olduğu açık.

Kripto piyasasında deprem: Bitcoin ETF’lerinden rekor çıkış

Ocak 2024’te piyasaya sürülen IBIT, bu yıl boyunca hızla büyüyerek 26 milyar dolarlık giriş toplamış ve varlıklarını 72 milyar doların üzerine taşımıştı. Şimdi ise aralıksız süren çıkışlar, piyasada “acaba daha büyük bir düşüş mü geliyor?” sorusunu gündeme taşıyor.

UZMANLAR NE DİYOR? LİKİDİTE DARALIYOR, GÜVEN ERİYOR

Pepperstone araştırma stratejisti Dilin Wu, içinde bulunduğumuz tabloya oldukça net bir yorum yapıyor: “ETF çıkışlarıyla uzun vadeli yatırımcı satışlarının birleşmesi piyasa likiditesini daralttı. Bitcoin’in kısa vadeli fiyatlarını aşağı çekti ve güvenin zayıfladığını ortaya koydu.”

Kripto opsiyon platformu Derive.xyz’den Sean Dawson ise piyasadaki korkunun başka bir noktasına dikkat çekiyor. Dawson’a göre çok sayıda yatırımcı, 26 Aralık’a kadar Bitcoin’in 80 bin dolara düşmesine karşı koruma satın almış durumda.

ETİKETLER
#bitcoin
#etf
#Kriptopara
#Blackrock
#Ibit
#Piyasadüşüşü
#Yatırımpiyasası
#Ekonomi
