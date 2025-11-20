Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Kripto piyasasında parası olanlar dikkat! Kritik eşik için rakam verildi

Kasım 20, 2025 13:07
1
kripto para piyasas

Kasım ayı kripto para piyasası için krizli geçiyor. Yaşanan çöküş dün yeni bir aşamaya girdi ve Bitcoin yedi ayın en düşük seviyesine gerilerken, kripto para birimi piyasasında yaşanan kayıp 1 trilyon doları aştı.

 

2
Nvidia

Bloomberg'in haberine göre Nvidia’nın güçlü bir gelir tahmini açıklamasının ardından kripto para birimi fiyatları günün sonlarında düşük seviyelerden yükselse de öncesinde Bitcoin, New York borsasında 88.522 dolara kadar düştü ve son satış dalgası, dipten alım yapan bireysel yatırımcılardan büyük şirketlere kadar hem büyük hem de küçük yatırımcıları vurdu.
 

3
KRİTİK EŞİK İÇİN RAKAM VERİLDİ

KRİTİK EŞİK İÇİN RAKAM VERİLDİ

Bir sonraki psikolojik eşikler 85.000 dolar ve 80.000 dolar civarında, odak noktası ise nisan ayında gümrük vergileriyle ulaşılan 77.424 dolar seviyesi. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri 6 Ekim’de yaklaşık 4,3 trilyon dolar ile zirveye ulaştı ve şu anda 3,2 trilyon dolar civarında seyrediyor.
 

4

Yine de, bu değişimin çoğu, gerçek dünyadaki nakit çıkışı yerine kağıt üzerindeki kayıpları yansıtıyor. CoinShares araştırma başkanı James Butterfill, “Yatırımcılar biraz karanlıkta yol bulmaya çalışıyor. Makroekonomik açıdan herhangi bir yol gösterici yok, bu yüzden oldukça endişeliler” dedi.

 

5
Bitcoin

Bitcoin’in yılın başlarında 126.000 doların biraz üzerine çıkması, iki temel faktöre dayanıyordu: Fed’in faiz oranlarını birkaç kez indireceği beklentisi ve kurumsal alımların artması. Her iki senaryo da durma noktasına gelirken, momentum alıcıları geri çekildi.
 

6
etherium

Bu arada, Ether 3.000 doların altına geriledi. Bu yılın ilk yarısındaki yükselişte Bitcoin’in gerisinde kalan ikinci en büyük token olan Ether, ağustos ayında 5.000 dolara yükselerek 2021’in en yüksek seviyesini kısa süreliğine aşmıştı ancak o dönemden bu yana bu kazançlarını sildi.
 

7
Bitwise Asset

San Francisco merkezli Bitwise Asset Management’ın baş yatırım sorumlusu Matthew Hougan, “Satışların sonuna, başlangıcından daha yakın olduğumuzu düşünüyorum, ancak piyasalar rahatsız ve kripto, toparlanmak için bir temel bulmadan önce daha fazla düşüş yaşayabilir” dedi.

8
bitcoin

Finans Analisti İslam Memiş, sosyal medya kanalında piyasaları yorumlayarak altın fiyatları hakkında değerlendirmede bulundu ve Bitcoin tarafında gerçekleşen sert düşüş konusunda yatırımcıları uyardı.

9
bitcoin

Memiş, daha önce de belirttiği gibi, yıl sonuna kadar kaldıraçlı işlemlerden uzak durulması gerektiğini vurgulayarak, piyasalardaki manipülasyon döngüsüne dikkat çekerek  "Ekim ayında altın ve gümüşte manipülasyon yapılmıştı. Kasım ayında Bitcoin'e operasyon yapıldı. Aralık ayında belirsizlik var, bakalım nereye manipülasyon yapılacak" dedi.
 

10
BİTCOİN

BİTCOİN'DEKİ SERT DÜŞÜŞ ALIM FIRSATI MI?

Bitcoin'de yaşanan son çekilmenin teknik olarak açıklanamayacağını belirten Memiş, bu düşüşün spekülatif bir hareket olduğunu söyleyerek "Bitcoin’deki çekilme teknik olarak açıklanamaz. Bu kadar sert düşüşü gerektirecek gelişme yaşanmadı. Bu manipülasyon sonucu. Bunu alım fırsatı olarak düşünebiliriz. Bu fiyatların orta ve uzun vadeli yatırımcılar tarafından değerlendirilmeli" dedi

11
bitcoin ne kadar

BITCOIN ŞİMDİ NE KADAR?

Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin şu an 91.614,3 dolardan işlem görüyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.