Kripto piyasasında parası olanlar dikkat! Kritik eşik için rakam verildi

BİTCOİN'DEKİ SERT DÜŞÜŞ ALIM FIRSATI MI?

Bitcoin'de yaşanan son çekilmenin teknik olarak açıklanamayacağını belirten Memiş, bu düşüşün spekülatif bir hareket olduğunu söyleyerek "Bitcoin’deki çekilme teknik olarak açıklanamaz. Bu kadar sert düşüşü gerektirecek gelişme yaşanmadı. Bu manipülasyon sonucu. Bunu alım fırsatı olarak düşünebiliriz. Bu fiyatların orta ve uzun vadeli yatırımcılar tarafından değerlendirilmeli" dedi