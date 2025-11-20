Kripto piyasasında parası olanlar dikkat! Kritik eşik için rakam verildi

Kategoriler
Kasım ayı kripto para piyasası için krizli geçiyor. Yaşanan çöküş dün yeni bir aşamaya girdi ve Bitcoin yedi ayın en düşük seviyesine gerilerken, kripto para birimi piyasasında yaşanan kayıp 1 trilyon doları aştı.
Bloomberg'in haberine göre Nvidia’nın güçlü bir gelir tahmini açıklamasının ardından kripto para birimi fiyatları günün sonlarında düşük seviyelerden yükselse de öncesinde Bitcoin, New York borsasında 88.522 dolara kadar düştü ve son satış dalgası, dipten alım yapan bireysel yatırımcılardan büyük şirketlere kadar hem büyük hem de küçük yatırımcıları vurdu.
Bir sonraki psikolojik eşikler 85.000 dolar ve 80.000 dolar civarında, odak noktası ise nisan ayında gümrük vergileriyle ulaşılan 77.424 dolar seviyesi. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri 6 Ekim’de yaklaşık 4,3 trilyon dolar ile zirveye ulaştı ve şu anda 3,2 trilyon dolar civarında seyrediyor.
Yine de, bu değişimin çoğu, gerçek dünyadaki nakit çıkışı yerine kağıt üzerindeki kayıpları yansıtıyor. CoinShares araştırma başkanı James Butterfill, “Yatırımcılar biraz karanlıkta yol bulmaya çalışıyor. Makroekonomik açıdan herhangi bir yol gösterici yok, bu yüzden oldukça endişeliler” dedi.
Bitcoin’in yılın başlarında 126.000 doların biraz üzerine çıkması, iki temel faktöre dayanıyordu: Fed’in faiz oranlarını birkaç kez indireceği beklentisi ve kurumsal alımların artması. Her iki senaryo da durma noktasına gelirken, momentum alıcıları geri çekildi.
Bu arada, Ether 3.000 doların altına geriledi. Bu yılın ilk yarısındaki yükselişte Bitcoin’in gerisinde kalan ikinci en büyük token olan Ether, ağustos ayında 5.000 dolara yükselerek 2021’in en yüksek seviyesini kısa süreliğine aşmıştı ancak o dönemden bu yana bu kazançlarını sildi.
San Francisco merkezli Bitwise Asset Management’ın baş yatırım sorumlusu Matthew Hougan, “Satışların sonuna, başlangıcından daha yakın olduğumuzu düşünüyorum, ancak piyasalar rahatsız ve kripto, toparlanmak için bir temel bulmadan önce daha fazla düşüş yaşayabilir” dedi.
Finans Analisti İslam Memiş, sosyal medya kanalında piyasaları yorumlayarak altın fiyatları hakkında değerlendirmede bulundu ve Bitcoin tarafında gerçekleşen sert düşüş konusunda yatırımcıları uyardı.
Memiş, daha önce de belirttiği gibi, yıl sonuna kadar kaldıraçlı işlemlerden uzak durulması gerektiğini vurgulayarak, piyasalardaki manipülasyon döngüsüne dikkat çekerek "Ekim ayında altın ve gümüşte manipülasyon yapılmıştı. Kasım ayında Bitcoin'e operasyon yapıldı. Aralık ayında belirsizlik var, bakalım nereye manipülasyon yapılacak" dedi.
Bitcoin'de yaşanan son çekilmenin teknik olarak açıklanamayacağını belirten Memiş, bu düşüşün spekülatif bir hareket olduğunu söyleyerek "Bitcoin’deki çekilme teknik olarak açıklanamaz. Bu kadar sert düşüşü gerektirecek gelişme yaşanmadı. Bu manipülasyon sonucu. Bunu alım fırsatı olarak düşünebiliriz. Bu fiyatların orta ve uzun vadeli yatırımcılar tarafından değerlendirilmeli" dedi
Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin şu an 91.614,3 dolardan işlem görüyor.