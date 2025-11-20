Menü Kapat
İslam Memiş bugün için saat verdi! Altın ve Bitcoin için dip seviye uyarısı

Kasım 20, 2025 11:53
1
altın fiyatları

Finans Analisti İslam Memiş, sosyal medya kanalında piyasaları yorumlayarak altın fiyatları hakkında değerlendirmede bulundu ve Bitcoin tarafında gerçekleşen sert düşüş konusunda yatırımcıları uyardı. İşte altın, gümüş, borsa, Bitcoin için dip seviyeler ve bugün açıklanacak veri sonrası beklentiler...
 

2
altın gümüş fiyatları

Memiş, daha önce de belirttiği gibi, yıl sonuna kadar kaldıraçlı işlemlerden uzak durulması gerektiğini vurgulayarak, piyasalardaki manipülasyon döngüsüne dikkat çekerek  "Ekim ayında altın ve gümüşte manipülasyon yapılmıştı. Kasım ayında Bitcoin'e operasyon yapıldı. Aralık ayında belirsizlik var, bakalım nereye manipülasyon yapılacak" dedi.
 

3
BİTCOİN'DEKİ SERT DÜŞÜŞ ALIM FIRSATI MI?

BİTCOİN'DEKİ SERT DÜŞÜŞ ALIM FIRSATI MI?

Bitcoin'de yaşanan son çekilmenin teknik olarak açıklanamayacağını belirten Memiş, bu düşüşün spekülatif bir hareket olduğunu söyleyerek "Bitcoin’deki çekilme teknik olarak açıklanamaz. Bu kadar sert düşüşü gerektirecek gelişme yaşanmadı. Bu manipülasyon sonucu. Bunu alım fırsatı olarak düşünebiliriz. Bu fiyatların orta ve uzun vadeli yatırımcılar tarafından değerlendirilmeli" dedi ve yatırımcılara seslendi.
 

4
bitcoin

BITCOIN İÇİN REKOR TAHMİN

Memiş, elindeki birikimi çeşitlendiren yatırımcının zarar etmeyeceğini hatırlatarak, yakın zamanda Bitcoin'in 120 bin dolar üzerine çıkmasını beklediğini söyledi.

 

5
ALTIN VE GÜMÜŞTE BEKLENEN DİP SEVİYELER

ALTIN VE GÜMÜŞTE BEKLENEN DİP SEVİYELER

Değerli metallerdeki durumu değerlendiren analist, ons altın ve gümüşte düşüşlerin alım fırsatı sunduğunu belirterek "Ons altında 4000 dolar, ons gümüşte 50 doların altı alım fırsatı. Nakiti olan hemen ilave yatırım yapabilir. Ekimde altın için sabırlı olan nasıl kazandıysa, bugün sabreden de kazanacak"dedi

 

6
gram altın

Memiş, gram altın tarafında düşüş beklentisinin devam ettiğini ve imkanı oldukça kademeli alım yapmaya devam ettiğini aktardı. Ons altın için ise, düşüş beklentisinin olduğunu ancak ocak ayı itibarıyla yükseleceğini öngördüğünü ifade etti.
 

7
altın fiyatı

Memiş, yatırımcıların psikolojisine dair şu çarpıcı tespiti yaparak, "Altın fiyatı 6300 liraya çıkınca kuyumcularda kuyruk olmuştu, şu an gram altın düştü, kimse altın almıyor. Burada spekülasyonu görmek lazım" dedi ve piyasada yaşanan duruma dikkat çekti. 
 

8
altın

Memiş, uzun vadeli ve yatırımlarını çeşitlendiren yatırımcıların zarar etmediğini ve kenarda beklemeye devam ettiğini vurguladı. Ons altın için düşüşlerin devam edeceğini, 4000 dolar seviyesinin altın için 3800 dolar seviyesinin bulunduğunu ekledi.
 

9
bitcoin

ABD VERİLERİNİN PİYASALARA ETKİSİ

İslam Memiş, finansal piyasaların bugün ABD'den gelecek verilere odaklandığını ve bu verilerin özellikle Bitcoin'in yönünü etkileyebileceğini kaydetti.
 

10
bitcoin

Memiş, "Finansal piyasalarda bugün Amerika'daki verileri takip edeceğiz. Yani saat 15.30'da bakacağız. Yani bu veriler nasıl gelecek? Açıklanacak mı, açıklanmayacak mı? Belki de açıklanmayabilir. Hükümet 43 gün kapalı kaldı. O yüzden bugünkü Amerika'daki verilerin açıklanıp açıklanmayacağını yakından takip edeceğiz" dedi.
 

11
ABD tarım dışı verileri

Memiş, ABD tarım dışı istihdam verilerinin Bitcoin'in yönünü etkileyebileceğini belirterek, Bitcoin'in yeniden 97.500 ve 100 bin dolar üzerine çıkışlar gösterebileceğini öngördü. Son olarak, ons altın ve ons gümüş için henüz yatırım yapmayacağını belirtti.

