Süper Lig'te 15'inci hafta hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'te 15'inci hafta hakemleri belli oldu!
Trendyol ’de 15. hafta heyecanı yarın, 7 Aralık Cumartesi, 8 Aralık Pazar ve 9 Aralık Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Söz konusu maçlarda düdük çalacak , Türkiye Federasyonu’nun resmi internet sitesinden duyuruldu. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yöneten Yasin Kol, bu hafta da Eyüpspor - Kayserispor mücadelesinde görev yapacak.

Süper Lig'te 15'inci hafta hakemleri belli oldu!

İŞTE 15. HAFTANIN HAKEMLERİ

Süper Lig’de 15. haftanın programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın
20.00 Galatasaray - Samsunspor: Mehmet Türkmen

6 Aralık Cumartesi
14.30 Eyüpspor - Kayserispor: Yasin Kol
17.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe

7 Aralık Pazar
14.30 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz
17.00 Kocaelispor - Kasımpaşa: Ali Şansalan
20.00 Göztepe - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

8 Aralık Pazartesi
20.00 Beşiktaş - Gaziantep FK: Kadir Sağlam
20.00 Corendon Alanyaspor - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

