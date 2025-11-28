Süper Lig devi Beşiktaş'tan bomba hamle! David Alaba listeye eklendi

Süper Lig’de kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş’ta bireysel performansı kötü olan futbolcuların gönderilmesi hedefleniyor. Ocak ayı transfer döneminde ayrılacak futbolcuların yerine sürpriz isimler gündeme geliyor.

REAL MADRID'İN YILDIZI GÜNDEMDE

Sergen Yalçın raporları doğrultusunda Beşiktaş 4 mevkiye takviye yapacak. Çalışmalar kapsamında dünyaca ünlü yıldız listeye alındı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda David Alaba ismi üstünde çalışmalar başladı. Real Madrid'de kadroya giremeyen yıldız oyuncu için devre arasında girişimlerin yapılacağı öğrenildi.

Kulübü ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Alaba'ya Beşiktaş ile birlikte Fiorentina, New York City ve Charlotte FC'nin de ilgi gösterdiği vurgulandı.

YALNIZCA 4 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

Avusturyalı savunma oyuncusu, bu sezon çıktığı 4 maçta 145 dakika süre alabildi.

ÇOK YÖNLÜ YILDIZ

Beşiktaş'ın gündemindeki David Alaba stoper, sol bek ve nadiren de olsa merkez orta sahada görev yapabiliyor. Ülkesi Avusturya'da tam 10 kez "yılın futbolcusu" ödülünü kazandı. Teknik kalitesi yüksek olduğu için savunmadan oyun kurmada son derece başarılı. Atletik özellikleri iyi olan tecrübeli futbolcu, adam markajında da etkili. Hücuma sık sık katılan tecrübeli defans oyuncusu, rakip kaleye sürpriz şutlar da çıkarıyor.