Benim Sayfam
TGRT Haber
Spor
 Murat Makas

Süper Lig devi Beşiktaş'tan bomba hamle! David Alaba listeye eklendi

Beşiktaş ocak ayı transfer çalışmaları doğrultusunda Real Madrid'in yıldızını listeye aldı. Sergen Yalçın'ın 4 bölgeye takviye istediği iddia edilirken dünyaca ünlü yıldız isme girişimlerin olacağı belirtildi.

Süper Lig devi Beşiktaş'tan bomba hamle! David Alaba listeye eklendi
28.11.2025
28.11.2025
saat ikonu 10:36

Süper Lig’de kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş’ta bireysel performansı kötü olan futbolcuların gönderilmesi hedefleniyor. Ocak ayı transfer döneminde ayrılacak futbolcuların yerine sürpriz isimler gündeme geliyor.

REAL MADRID'İN YILDIZI GÜNDEMDE

Sergen Yalçın raporları doğrultusunda Beşiktaş 4 mevkiye takviye yapacak. Çalışmalar kapsamında dünyaca ünlü yıldız listeye alındı.

Süper Lig devi Beşiktaş'tan bomba hamle! David Alaba listeye eklendi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda David Alaba ismi üstünde çalışmalar başladı. Real Madrid'de kadroya giremeyen yıldız oyuncu için devre arasında girişimlerin yapılacağı öğrenildi.

Kulübü ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Alaba'ya Beşiktaş ile birlikte Fiorentina, New York City ve Charlotte FC'nin de ilgi gösterdiği vurgulandı.

YALNIZCA 4 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

Avusturyalı savunma oyuncusu, bu sezon çıktığı 4 maçta 145 dakika süre alabildi.

Süper Lig devi Beşiktaş'tan bomba hamle! David Alaba listeye eklendi

ÇOK YÖNLÜ YILDIZ

Beşiktaş'ın gündemindeki David Alaba stoper, sol bek ve nadiren de olsa merkez orta sahada görev yapabiliyor. Ülkesi Avusturya'da tam 10 kez "yılın futbolcusu" ödülünü kazandı. Teknik kalitesi yüksek olduğu için savunmadan oyun kurmada son derece başarılı. Atletik özellikleri iyi olan tecrübeli futbolcu, adam markajında da etkili. Hücuma sık sık katılan tecrübeli defans oyuncusu, rakip kaleye sürpriz şutlar da çıkarıyor.

