Editor
Editor
 Berkay Alptekin

Güney Amerika'da savaş çanları çalıyor! Venezuela lideri Maduro'dan savaşa "hazır olun" talimatı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'ye karşı artan gerilimlere vurgu yaparak ülke hava kuvvetlerine saldırı ihtimaline karşı tetikte olmaları talimatı verdi. Maduro, Venezuela'nın bağımsızlığını korumasına devam edeceğini belirtti.

Güney Amerika'da savaş çanları çalıyor! Venezuela lideri Maduro'dan savaşa
Devlet Başkanı Nicolas , başkent Caracas’ta gerçekleştirilen Bolivarcı Askeri Havacılığın 105. yıl dönümü törenlerine katıldı ve ülkesine yönelik artan tehditlerine tepki gösterdi.

Maduro, Venezuela’ya yönelik gerçekleşebilecek muhtemel saldırı ihtimaline karşı Hava Kuvvetlerine "tetikte ve göreve hazır olun" talimatı verdiğini ifade etti.

Yaklaşık 17 haftadır çeşitli tehditlere maruz kaldıklarını vurgulayan Maduro, "(ABD) Emperyalist yabancı güçler, Karayip Denizi’nin, Güney Amerika’nın ve Venezuela’nın barışını ne ABD kamuoyunun ne dünya kamuoyunun ne de güçlü Venezuela kamuoyunun inandığı sahte ve abartılı gerekçelerle sürekli ediyor." ifadelerine yer verdi.

Maduro, ülkenin onurundan ve bağımsızlığından ödün vermeden yoluna devam ettiğini belirterek, "Bugün Venezuela’da halkımızı korkutan hiçbir tehdit veya saldırganlık yok. Bu halk, Bolivar’ın öncülüğünde vatanını, topraklarını, denizlerini, gökyüzünü ve tarihini savunmak için sükunetle hazırlandı." diye konuştu.

Güney Amerika'da savaş çanları çalıyor! Venezuela lideri Maduro'dan savaşa "hazır olun" talimatı

ABD'NİN CARTEL DE LOS SOLES KARARI

ABD, Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini ileri sürülen Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine almıştı.

Venezuela, varlığını kabul etmediği ABD'nin Cartel de los Soles adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

