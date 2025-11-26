Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Venezuela lideri Maduro kılıcını çekti! ABD lideri Trump'a resti böyle çekti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, elinde kılıcıyla ABD'ye gözdağı verdi. ''Eğer vatan çağırıyorsa, gerekirse hayatımızı feda edeceğiz'' diyen Maduro, askeri üniformasıyla bir süre destekçileriyle Caracas sokaklarında yürüdü.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 11:16

Devlet Başkanı , başkent Caracas'ta Fuerte Tiuna Askeri Akademisi'ndeki bir etkinlikte 'nin artan tehditlerine karşı gözdağı verdi. Ulusal savunmada hataya yer olmadığını söyleyen Maduro, "Cumhuriyet olarak varoluş açısından belirleyici bir dönemeçten geçiyoruz. , , ya da polis fark etmeksizin kimse için mazeret yok. Vatan en büyük çabayı ve fedakarlığı talep ediyor. Eğer vatan çağırıyorsa, gerekirse hayatımızı feda edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Venezuela lideri Maduro kılıcını çekti! ABD lideri Trump'a resti böyle çekti

MADURO KILICINI ÇEKTİ

Ülke topraklarının her karışını emperyalist tehditlere karşı koruyacaklarını belirten Maduro, "Bu gökyüzünün altında, yüce İsa Mesih'in huzurunda yemin ediyorum ki Venezuela'nın zaferi için, emperyalizmin tehdit ve saldırılarına karşı tüm gücümle mücadele edeceğim." diye konuştu.

Özgürlük kahramanı Simon Bolivar'ın kılıcını kalabalığa gösteren Maduro, "Onu 200 yıl sonra, halkları özgürleştiren, bağımsızlaştıran enerjisi ve gücüyle teslim alıyorum. Bu, tüm Güney Amerika'nın zaferinin kılıcıdır." dedi.

Venezuela lideri Maduro kılıcını çekti! ABD lideri Trump'a resti böyle çekti

ASKERİ ÜNİFORMAYLA YÜRÜDÜ

Konuşmasının ardından Maduro, askeri üniformasıyla bir süre destekçileriyle Caracas sokaklarında yürüdü.

Kendisine İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez ve Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de eşlik etti.

Kalabalık, yürüyüş boyunca Maduro'ya yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Venezuela lideri Maduro kılıcını çekti! ABD lideri Trump'a resti böyle çekti

ABD'DEN CARTEL DE LOS SOLES KARARI

ABD, Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTÖ) listesine almıştı. Venezuela, ABD'nin bu adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

Venezuela lideri Maduro kılıcını çekti! ABD lideri Trump'a resti böyle çekti

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Venezuela lideri Maduro kılıcını çekti! ABD lideri Trump'a resti böyle çekti

KARAYİPLER'DE NELER OLUYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Venezuela lideri Maduro kılıcını çekti! ABD lideri Trump'a resti böyle çekti

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Venezuela lideri Maduro kılıcını çekti! ABD lideri Trump'a resti böyle çekti

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

Venezuela lideri Maduro kılıcını çekti! ABD lideri Trump'a resti böyle çekti

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

